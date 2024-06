Ein Leben ohne Brille – Ihr Weg zur Supersehschärfe

[email protected]

Der Wunsch nach einem Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen teilen sehr viele – jährlich lassen sich über eine Million Menschen ihre Fehlsichtigkeit mittels Laser korrigieren. Einst umstritten, ist das „Lasern“ durch enorme technologische Fortschritte heute eine weltweite Erfolgsgeschichte. Seit über 35 Jahren ist der bekannte Innsbrucker Augenspezialist, Univ. Prof. Dr. Wolfgang Philipp operativ tätig. Seit 2006 führte er über 4.000 erfolgreiche Laserbehandlungen durch.Die Technik hat sich in den letzten Jahren ständig weiterentwickelt und Dr. Philipp bietet mit Contoura Vision (eingesetzt bei Femto-Lasik) erneut die präziseste Lasertechnologie an. Hierbei wird die Hornhaut in 22.000 Punkten vermessen. Femto-Lasik gilt weltweit als der Goldstandard der Behandlung der Fehlsichtigkeit und zeichnet sich aus durch- Höchste Sicherheit- praktisch keine Schmerzen- raschest mögliche Rehabilitation.So ist in der Regel schon am nächsten Tag die Sehschärfe so gut, dass das Arbeiten und Autofahren wieder möglich sind. Dies kann weder mit der NoTouch noch mit einer anderen Methode erreicht werden. Contoura™ Vision ist die Weiterentwicklung von Femto-Lasik mit der Refractive Suite (Kombination aus dem EX 500 Excimer-Laser unddem FS 200 Femtosekundenlaser), der derzeit schnellsten Plattform der Welt. Bei dieser Methode werden nicht nur die Fehlsichtigkeit, sondern auch kleinste Unebenheiten der Hornhaut im Mikrometerbereich korrigiert, die bisher nicht zu behandeln waren. Durch diese neueste Technik, die nun von Prof. Philipp als einem der Ersten im deutschsprachigen Raum angeboten wird, können nicht nur Komplikationen weitgehend vermieden werden, sondern es kann ein besseres Sehvermögen als je zuvor erreicht werden.Chirurgische Behandlungen bei Augenerkrankungen- Laserchirurgie- Femto-Lasik, No-TouchTechnik, Epi-LASIK, LASEK- Behandlung der Alterssichtigkeit- Implantierbare KontaktlinsenÄrztehaus beim DEZDr. Ferdinand-Kogler-Straße 30,A-6020 InnsbruckTel. +43 512 395 002Fax: +43 512 566 530Telefonische Voranmeldung erbeten