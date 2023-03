Ein offenes Ohr für den Partner

Bei der Auswahl der passenden Hörsysteme stehen die individuellen Anforderungen im Vordergrund. - Foto: © Zelger Hörexperten

Gerade nach der Pensionierung finden viele Menschen endlich Zeit, um mehr Gemeinsames mit den Lieben zu unternehmen, sich mit Bekannten zu treffen oder zu reisen. Eine unbehandelte Schwerhörigkeit kann jedoch die Kommunikation allgemein stark beeinträchtigen und die Beziehung auf eine harte Probe stellen. Das kann so weit gehen, dass sich die von Schwerhörigkeit betroffene Person in eine Welt zurückzieht, zu welcher die anderen Menschen keinen Zugang haben. Dabei ist ja eine wichtige Voraussetzung für eine harmonische Partnerschaft, dass man sich gegenseitig zuhört.Die vielfach zitierten Verständigungsschwierigkeiten zwischen Mann und Frau sind bei vorliegender Schwerhörigkeit eines Partners wörtlich zu nehmen. Wer von einem Hörverlust betroffen ist, hat tatsächlich Schwierigkeiten, einer Unterhaltung in gewöhnlicher Lautstärke zu folgen. Bereits eine leichte Hörminderung erfordert eine verdoppelte Höranstrengung der Betroffenen. Wer nicht mehr richtig versteht, was die Gesprächspartner sagen, fragt oft nach, antwortet vielleicht unangemessen auf Nicht-Gehörtes oder zieht sich von gemeinsamen Gesprächen zurück. Dieses Verhalten kann vom Gegenüber wiederum als Unlust zur Teilnahme an Gesprächen interpretiert werden. Man spricht weniger miteinander, da Alltagsgespräche zur Geduldsprobe werden oder die Gespräche werden oberflächlicher. Liebgewonnene gemeinsame Gewohnheiten, die Zuhören erfordern, werden immer mehr vernachlässigt, bis sie schließlich ganz aufgegeben werden.Viel wirksamer als die Schwerhörigkeit zu verstecken, ist ein offener Umgang mit der Hörminderung. Mit dem Partner oder der Partnerin über die eigene Hörminderung zu sprechen, ist der erste wichtige Schritt zur Lösung des Problems in Form einer angemessenen Hörsystemversorgung. Meist fällt es der betroffenen Person schwer, sich die Schwerhörigkeit selbst einzugestehen. Die Meinung eines Familienmitglieds, dem der oder die Betroffene vertraut, kann daher den entscheidenden Impuls geben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der nächste Schritt kann dann sein, ihn oder sie zu einem Hörtest zu ermutigen und dabei Begleitung anzubieten. Dies hilft nicht nur gegen die eventuellen Unsicherheiten und Sorgen, sondern nimmt auch das Gefühl der Vereinsamung, das oft durch die Hörminderung entsteht. Die wiedergewonnene Hörqualität durch eine Hörsystemversorgung wirkt sich dann nicht nur positiv auf die Persönlichkeit und die Lebensqualität der betroffenen Person aus, sondern auch auf das Zusammenleben im familiären und gesellschaftlichen Umfeld.Kostenloser Hörtest und unverbindliche Hörsystem-Probe für 30 Tage bei Zelger Hörexperten, tel. 800 835 825, zelger.it