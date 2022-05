Ein Platz zum Träumen – im Falkensteiner Hotel Kronplatz!

Foto: © Falkensteiner Hotels & Residences

Schon mal einen Baum in der Hotellobby gesehen? Schon mal die Wärme eines Nabelsteins in Kombination mit einer sanften Seifenmassage in einem Hammam genossen? Oder schaffen Sie die schwere Route an der hoteleigenen Kletterwand? Kommen Sie ins Falkensteiner Hotel Kronplatz und entdecken Sie dies und noch viel mehr – versprochen!und ingelegen, lädt das von Stararchitekt Matteo Thun entworfene 5-Sterne Aktivhotel seine Gäste zu einer genussvollenein.Derkommt und das bedeutet wieder länger den Tag genießen, das Gesicht der Sonne entgegenstrecken und vielleicht auch schon das Rad aus dem Keller holen. Warum also nicht für einenin das Falkensteiner Hotel Kronplatz einchecken und dort den Sommerbeginn genießen? Lassen Sie es sich gut gehen: Die Jause in der Sonne auf der 7Summit Restaurant Terrasse serviert bekommen, dazu ein Glas Wein. Nach einem gelungenen Saunaaufguss in den Rooftop Pool springen und die Aussicht bewundern. Oder wie wäre es mit einer Yoga Session und dann auf eine Anwendung ins wohlig warme Hammam? Den Möglichkeiten sind im Falkensteiner Hotel Kronplatz keine Grenzen gesetzt und für Langeweile bleibt kein Platz, denn der Experience Concierge sorgt für spannende und exklusive Aktivitäten.Imfinden Sie auf rund 1400 m² den perfekten Ausgleich zu Ihrer Aktivität am Berg. Spüren Sie die Kraft der Dolomiten anhand der 4 Berg-Elemente und erleben Sie eine Welt des aktiven Wohlbefindens.Genießen Sieund sammeln Sie neue Kräfte. Genießen Sie den einzigartigen Kronplatz-Blick vom Rooftop-Pool, ziehen Sie Ihre Längen im 25m Sportpool oder erfahren Sie ganzheitliche Entspannung in einem der Ruheräume. Im Anschluss an einen ereignisreichen Tag am Berg, lässt es sich in der finnischen Außensauna mit Bergblick, dem Summit Hamam oder ganz romantisch in der Private SPA Suite herrlich entspannen.- So lautet das Motto unseres Experience Concierges. Seine Mission ist es, seinen Gästen mit einzigartigen Berg-Erlebnissen und einmaligen Momenten den Urlaub so unvergesslich wie möglich zu gestalten.Genießen Sie entspannte Tage im Falkensteiner Hotel Kronplatz, lassen Sie sich verwöhnen und sparen Sie dabeiEntdecken Sie jetzt das limitierte Angebot unter:Mehr Infos unter: https://www.falkensteiner.com/hotel-kronplatz FALKENSTEINER HOTEL KRONPLATZSeilbahnstrasse 1cI-39031 Reischach/Bruneck (BZ)Südtirol, Italien+43-50-991180-55