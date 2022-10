Ein Platz zum Träumen und Entspannen, das Falkensteiner Hotel Kronplatz!

Foto: © Falkensteiner Hotels & Residences

Foto: © Falkensteiner Hotels & Residences

Foto: © Nicho de Biasio

[email protected]

Direkt am Fuße des Kronplatz lädt das vonentworfeneseine Gäste zu einer genussvollen Auszeit der Extraklasse ein.Das Refugium ist nicht nur ein absolutes Eldorado für Sportbegeisterte, sondern auch für Gäste, die leisen Luxus suchen. Der einzigartigemit großzügigemlädt dabei ebenso zu purer Entspannung ein wie die individuell abgestimmten Spa-Behandlungen nach derGestein, Quellwasser, Höhensonne und Bergluft. Der Monat November ist ganz dem Wohlbefinden gewidmet und auf dem abwechslungsreichen SPA Programm stehen unter anderem auch einund verschiedeneSpüren Sie imdie Kraft der Dolomiten anhand der 4 Berg-Elemente und erleben Sie eine Welt des aktiven Wohlbefindens.Genießen Sieund sammeln Sie neue Kräfte. Genießen Sie den einzigartigen Kronplatz-Blick vom Rooftop-Pool oder von der finnischen Außensauna, ziehen Sie Ihre Längen im 25 m Sportpool oder erleben Sie das orientalische Summit Hamam.Wählen Sie zwischen dem SUMMIT.DAY SPA (mit 50-minütiger Anwendung) oder dem ELEMENTS.DAY SPA, beide Pakete inkludieren die 7Summit Jause am Nachmittag, Tee, Wasser, Obst und Trockenfrüchte während des ganzen Aufenthalts, die freie Nutzung des gesamten SPA-, Pool- und Saunabereichs sowie des Fitnessstudios und Yogaraums Hotels.Eine wahre Genussreise, gekennzeichnet von Qualität, Kreativität und der hohen Kochkunst unseres 7Summit Küchenteams. Das Konzeptzeichnet sich durchaus, die abwechselnd inspiriert wird von den Aromen und landestypischen Speisen aus den. Basierend auf hochwertigen Produkten von umliegenden Südtiroler Höfen, verfeinert von delikaten Gewürzen ferner Kontinente.Ab Ende Oktober erweitert das Falkensteiner Hotel Kronplatz denim Nebengebäude, die exklusiv von Hotelgästen genutzt werden kann.Das gemütliche Beisammensein wird von Traditionsgerichten und Wein aus der Umgebung begleitet.Buchbar bis zum 01.12.2022Abschalten und den Alltag hinter sich lassen!Damit Sie den Herbst so richtig genießen können, schenkt Ihnen das Falkensteiner Hotel Kronplatz jetzt für kurze Zeit 15 Prozent auf alle Midweek Nächtigungen. LangbleiberInnen sind gerne gesehen: Natürlich ist das Angebot auch mit Wochenendaufenthalten kombinierbar.Mehr Infos unter: https://www.falkensteiner.com/hotel-kronplatz/angebote/15-midweek-special FALKENSTEINER HOTEL KRONPLATZSeilbahnstrasse 1cI-39031 Reischach/Bruneck (BZ)Südtirol, Italien+39 0472 6941 55