Ein Porsche mit einem Elektro – Motor?

Seine Glanz-Zeiten sind zwar auch schon ein paar Jahre her, doch „von gestern“ ist ER längst noch nicht. ER ist einer der besten und bekanntesten Rally-Fahrer aller Zeiten, Er ist zudem einer der seit vielen Jahren die neuesten Porsches mitentwickelt und testet, beim Elektro aber ist ER eher zurückhaltend, und das ist er bis heute geblieben. Der legendäre, ihn hatten wir vor kurzem bei der Andreus Driving Experience im Hotel Andreus vorm Mikrofon.Wir dürfen vorstellen: Porsche Taycan Cross Turismo, mit einer 93,4 kWh, 800 Volt Lithium-Ionen-Batterie der neuesten Generation. 800Volt bedeutet, dass dieser E-Sportwagen doppelt so schnell aufgeladen werden kann, wie die meisten anderen am Elektro-Fahrzeugmarkt. Vorausgesetzt man findet die sogenannten Hyper-Charger mit so einer Ladeleistung. Unser Cross Turismo mit 571 PS und einem Drehmoment von ca.650Nm schafft die 0 – 100 in etwas mehr als 4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 240 kmh. Unser Beyond Green Mobility Team war von der ersten Probefahrt begeistert. Bei der Testfahrt mit dabei - Influencerin und Moderatorin Josi. Wie sie Beschleunigung und Schleuderplatte erlebt hat, erzählts sie uns im Video oben.