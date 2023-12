Ein Ski-Tag im Reinswalder Schneeparadies

Foto: © MARION LAFOGLER

Diese Partnerschaft zwischen dem familienfreundlichen Skigebiet Reinswald und dem Tagblatt der Südtiroler hat Tradition: Mit der „Dolomiten“-Vorteilskarte starten treue „Dolomiten“-Leserinnen und -Leser am Freitag, 8. Dezember gratis in die Skisaison.Herrlicher Schnee, perfekte Pisten und gastfreundliche Gaststätten erwarten die „Dolomiten“- Karteninhaber beim Gratis-Skitag in Reinswald.Auf die Europacup-geeichten breiten Pisten führen eine moderne Kabinenbahn, ein kuppelbarer 4er-Sessellift und 2 Schlepplifte. Insgesamt stehen 22 Kilometer Pisten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Die Rodelbahnmit einer Länge von 4,5 Kilometern führt direkt von der Bergstation der Kabinenbahn bis zur Talstation. Ein Kapitel für sich sind natürlich die Skihütten, von urig bis modern. Gemein haben alle: Für das Wohl kleiner und großer Gäste ist am Pichlberg immer gesorgt.„Dolomiten“ lesen zahlt sich aus: pro Vorteilskarte erhalten AbonnentInnen bis zu 2 Tagesskipässe gratis! Und wie geht´s? Einfach die gültige Vorteilskarte am „Dolomiten“-Stand vorzeigen oder Gutschein mittels „Dolomiten“-App einlösen und ab geht’s auf die Piste oder die bestens präparierte Rodelbahn!Freitag, 8. DezemberSkigebiet Reinswald„Dolomiten“-Abonnenten erhalten an diesem Tag2 TAGESKARTEN GRATISzum Skifahren oder Rodeln