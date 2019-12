Ein Tag, ein Profi, ein Genuss: Weihnachtsessen, so gelingt’s ganz ohne Stress

Weihnachten naht und die ganze Familie kündigt sich an. Was, wenn die Vorbereitungen dazu, einen ins Schwitzen bringen? Das muss nicht sein, denn in diesem Kochworkshop am Samstag, 7. Dezember 2019, ab 8.30 Uhr lernen Sie, wie Sie durch geschickte Planung, Stress und Hektik vermeiden. Und das nicht nur in der Küche, sondern bereits beim Einkauf und beim Essen selbst. Auf was müssen Sie achten, wenn Sie das Weihnachts-Menü planen? Gibt es Gerichte die einfach und schnell umsetzbar sind und sich dabei großartig am Teller präsentieren? Welche unterschiedlichen Zubereitungsarten gibt es überhaupt und wie können wir diese auch in der eigenen Küche bei einem mehrgängigen Menü einsetzen?



All dies und noch viel mehr zeigt Ihnen der Küchenchef des Apfelhotel Torgglerhof, Christian Pircher, beim Ganztages-Workshop im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen treffen sich gemeinsam zum Kaffee im Gustelier. Anschließend gehen sie mit dem erfahrenen Küchenchef in der Umgebung einkaufen und erfahren tolle Tipps und Tricks für den eigenen Warenkorb. Am späten Vormittag geht’s los, es wird gerührt, gezupft, geschnitten und gebraten. Dabei lernen sie alles Notwendige, um das ideale Weihnachts-Menü zu planen und umzusetzen. Dann wird das Fest zu einem Fest!



Für Genussmenschen und ist diese Veranstaltung im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen genau das Richtige. Ein Highlight, das Sie nicht verpassen dürfen!



Weitere Informationen und Details zur Anmeldung gibt es online unter: www.gustelier.it

som