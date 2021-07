Ein Urlaub auf dem Wasser – Adria-Urlaub einmal anders

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Beschaulich am linken Flussufer des Tagliamento gelegen bietet das Resort mit seinen schwimmenden Unterkünften ein einzigartiges Urlaubserlebnis zu Land und zu Wasser. Zwei Schlafzimmer, eine komfortable Küchenzeile, ein geräumiges Bad – in den von lokalen Fischerhütten inspiriertengenießen Familien auch in der Hochsaison absolute Ruhe und höchsten Komfort in privater Atmosphäre. Die zweistöckigen Chalets begeistern mit einem traumhaften Ausblick von der Terrasse, von wo man das glitzernde Farbspiel im Hafenbecken beobachtet, und laue Sommernächte in perfekter Harmonie enden.Ebenso beeindruckend ist die unmittelbare Umgebung des Urlaubsquartiers. Dasbietet eine ideale Ausgangslage, um die Region Friaul-Julisch Venetien zu entdecken. Tagesausflüge in die zauberhaften Städte Portogruaro, Triest oder Venedig mit ihren unzähligen Kunst- und Kulturschätzen gehören ebenso zu den Urlaubshighlights wie Abstecher ins Grüne: Pinienwälder, Lagunen und die historischen Fischertäler warten nur darauf, entdeckt zu werden.Am goldgelben Strand von Lignano Riviera stehen Sonnenanbetern kostenlose Liegen und Schirme zur Verfügung. Die knapp zwei Kilometer, die die schwimmende Urlaubsoase vom exklusiven Strand trennen, können ganz bequem mit den Leihfahrrädern zurückgelegt werden. Zurück im Resort warten auf Groß und Klein Wasserspaß in der, Entspannung in der weitläufigen Grünanlage und kulinarische Spezialitäten von früh bis spät. Über die Art der Verpflegung entscheidet natürlich der Gast. Der maritime Lebensstil und das besondere Gefühl der Freiheit ziehen garantiert die ganze Familie in ihren Bann: Das ist Adria-Urlaub einmal anders, das ist mehr als Meer.Europa Group S. p. A.Via Casa Bianca 10933054 Lignano Sabbiadoro (UD)ItalienT +39 0431 430144marinazzurraresort.com

