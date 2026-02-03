Das AMARIDA Quintett mit Johanna Wassermann, Paolo Zordanazzo, <BR \/>Sylvia Lanz, Christian Bertoncello und Sante Braia präsentiert ein fein <BR \/>abgestimmtes Repertoire mit bekannten Stücken wie Liebesfreud, Pizzicato Polka, Love Story, Moon River, All You Need Is Love und weiteren Klassikern. Die Musik schafft eine atmosphärische Grundlage für die anschließend gelesenen Texte.<BR \/><BR \/>Diese führen durch die Vielfalt menschlicher Gefühle – zart, humorvoll und nachdenklich. Vorgelesen werden unter anderem Texte von Veit Benno–Justina von Brandis (Brautwerbung Februar 1631 bis zur Hochzeit im Juli 1631), interpretiert von Elfriede Zöggeler Gabrieli. Abgerundet wird der Abend durch feines Fingerfood und einen Umtrunk, die Musik, Literatur und Genuss harmonisch verbinden.<BR \/><BR \/>Der Abend richtet sich an Paare, Freund:innen und alle, die die <BR \/>Liebe feiern und einen kulturell bereichernden <a href="https:\/\/www.facebook.com\/photo\/?fbid=122209287338341353&set=pcb.122209287452341353&locale=de_DE" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Valentinstag<\/a> erleben möchten. <BR \/><BR \/>-> <b>14.02.2026<\/b><BR \/>-> <b>ANMELDUNG INNERHALB 11.02.2026<\/b><BR \/>-> <b>18.30 – CA. 21.30 UHR<\/b><BR \/>-> <b>35,00 € PRO PERSON<\/b><BR \/>-> <b>T +39 0473 920 930<\/b> | <a href="mailto:INFO@FAHLBURG.COM" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">INFO@FAHLBURG.COM<\/a>