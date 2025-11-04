Manchmal braucht es keine weite Reise, um sich weit weg zu fühlen. Ein Wochenende in Reischach genügt – und schon wird aus Alltag Gelassenheit. Zwischen klarer Bergluft, modernem Design und exklusiver Kulinarik entsteht im <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-kronplatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Hotel Kronplatz<\/a>, Mitglied von The Leading Hotels of the World, ein Erlebnis, das mehr ist als ein klassischer Wellnessaufenthalt. Es ist ein Ort, an dem Zeit wieder fühlbar wird – und jede Minute zählt.<BR \/><BR \/>Hier, am Fuße des Kronplatz, trifft alpiner Charme auf zeitgenössische Architektur. Und aus einem einfachen Wochenende wird ein ganz persönliches Erlebnis: individuell, stilvoll und ganz nah am Leben.<BR \/><BR \/><b>Architektur, die atmen lässt<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233444_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Schon beim Betreten des Hauses spürt man, dass hier alles auf Leichtigkeit ausgelegt ist. Entworfen vom Südtiroler Stararchitekten Matteo Thun, erzählt das Hotel von klaren Linien, offener Raumgestaltung und der Liebe zu natürlichen Materialien. Stein, Holz, Licht – alles fügt sich zu einer Atmosphäre, die Kraft gibt, statt zu überfordern.<BR \/><BR \/>Die 97 Zimmer und Suiten sind lichtdurchflutet, großzügig und bis ins kleinste Detail durchdacht. Helles Holz, weiche Stoffe, ruhige Farben. Hier zieht man sich nicht einfach zurück – man kommt an. Besonders die Suiten mit privater Relax-Area schenken Momente echter Geborgenheit nach einem Tag in der Bergluft.<BR \/><BR \/><b>Wellness neu gedacht: Activating Mountain Balance<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233447_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wer Wellness nur mit Ausruhen verbindet, hat das <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-kronplatz\/wellness-spa" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Acquapura Summit SPA<\/a> noch nicht erlebt. Auf 1.400 m² vereint das Spa das Beste aus Aktivität, Regeneration und alpiner Energie. Hier geht es nicht um stundenlanges Dahintreiben, sondern um ein bewusstes Innehalten, das belebt.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt steht eine Philosophie, die Bewegung, Achtsamkeit und Natur in Einklang bringt. Nach einer morgendlichen Yoga-Session gleitet man im 25-Meter-Sportpool durchs Wasser oder genießt den Blick vom Rooftop-Pool auf den Kronplatz.<BR \/><BR \/>Bei den individuell abgestimmten Anwendungen kommen hochwertige Naturprodukte zum Einsatz, inspiriert von den Elementen der Berge: Gestein, Quellwasser, Sonne und klare Bergluft. Das Ergebnis ist tiefe Entspannung, die bleibt.<BR \/><BR \/><b>Kulinarik mit Charakter<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233450_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch kulinarisch hebt sich das Falkensteiner Hotel Kronplatz ab. Hier wird gekocht, was Sinn und Geschmack ergibt – mit ehrlicher Handwerkskunst, regionalen Zutaten und einem Gespür für das Besondere.<BR \/><BR \/>Das kulinarische Konzept des <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-kronplatz\/restaurants-bars" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">7Summit<\/a> vereint ein verführerisches Antipasti-Buffet, feine à-la-carte-Gerichte und zum Abschluss ein Käsebuffet mit regionalen Spezialitäten.<BR \/><BR \/>Küchenchef Federico Carsili und sein Team kombinieren alpine Klassiker mit kreativen Ideen – für ein Genusserlebnis, das Vielfalt und Raffinesse verbindet.<BR \/><BR \/>Denn warum sich entscheiden, wenn man alles probieren kann?<BR \/><BR \/>Im November verwandelt sich das Restaurant in eine Bühne für besondere Abende: Wenn Sternekoch Theodor Falser zu Gast ist, trifft regionale Spitzenküche auf internationale Raffinesse. Das Ergebnis: Ein Menü, das bleibt – im Geschmack wie im Gedächtnis.<BR \/><BR \/><b>Aktiv, achtsam, individuell<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233453_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Weil Entspannung und Aktivität am Kronplatz Hand in Hand gehen, bietet das Hotel maßgeschneiderte Erlebnisse – vom sanften Yoga-Retreat bis zu geführten Wanderungen in der Herbstsonne. Der Experience Concierge kennen die Region wie ihre Westentasche und gestalten persönliche Programme voller kleiner Überraschungen und lokaler Geheimtipps. Ob sportlich, still oder genussvoll – hier entscheidet jeder selbst, was Erholung bedeutet.<BR \/><BR \/><b>Wenn Zeit zum Luxus wird<\/b><BR \/><BR \/>Das Falkensteiner Hotel Kronplatz ist kein Ort für laute Momente, sondern für das, was bleibt: Wärme, Stille, Geschmack, Bewegung – und das gute Gefühl, sich selbst wieder ein Stück näher zu sein.<BR \/>Denn manchmal genügt ein Wochenende, um aufzutanken wie nach einem ganzen Urlaub. Und am Kronplatz wird genau das möglich – ehrlich, stilvoll und unvergleichlich wohltuend. <BR \/><BR \/><b>Mehr Zeit. Mehr Genuss. Mehr Erholung.<\/b><BR \/><BR \/>Im November heißt es am Kronplatz: ankommen, durchatmen, länger bleiben. Das <b>November Weekend Special<\/b> schenkt die Freiheit, den Moment auszukosten – vom ersten Cappuccino bis zum letzten Saunaaufguss.<BR \/><b>Inklusivleistungen:<\/b><BR \/>•<\/TD><TD>Früh ankommen, länger genießen: Early Check-in ab 8.00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>Perfekter Start: Frühstück am Anreisetag inklusive<BR \/>•<\/TD><TD>Wellness pur: Aufguss-Wochenenden mit einzigartigen Ritualen<BR \/>•<\/TD><TD>Aktiv & achtsam: Yoga- und Fitness-Retreats<BR \/>•<\/TD><TD>Kulinarische Höhepunkte: Genuss-Events mit Theodor Falser<BR \/>•<\/TD><TD>Mehr Entspannung: Late Check-out bis 16.00 Uhr<BR \/><BR \/><b>Kontakt & Information<\/b><BR \/><b>Falkensteiner Hotel Kronplatz<\/b><BR \/>Seilbahnstraße 1c<BR \/>I-39031 Reischach\/Bruneck (BZ)<BR \/>Südtirol, Italien<BR \/> <a href="mailto:kronplatz@reservations.falkensteiner.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kronplatz@reservations.falkensteiner.com<\/a><BR \/>Hotel: +39 0474 862400 | Buchungen: +43 50 991180-55<BR \/> <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-kronplatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt November Weekend Specials entdecken<\/a>