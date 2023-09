Eine herbstliche Auszeit für jeden Geschmack

Foto: © Falkensteiner Hotels & Residences

Das HOKU Restaurant & Lounge bietet eine einzigartige Nikkei-Küche, die die besten Elemente der peruanischen und japanischen Küche miteinander verbindet. Genießen Sie eine Fülle von Aromen und Texturen in Gerichten, aufgetischt nach dem Prinzip „Sharing is caring“. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um mit Ihren Lieben unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu teilen. Inspiriert von Mochi aus Wien erwartet Sie hier eine kulinarische Reise, die Sie nicht so schnell vergessen werden. Italienische Spezialitäten erwarten Sie im Artigiani Restaurant & Market beim Frühstück- und Abendbuffet. Pizza und Pasta Liebhaber_innen kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten.Der Spätsommer in Jesolo ist eine Zeit der Ruhe und Entspannung. Die Strände sind ruhiger, die Temperaturen angenehm mild, und Sie können die natürliche Schönheit der Umgebung in aller Ruhe genießen. Es ist die perfekte Gelegenheit, die Jahreszeit mit allen Sinnen zu erleben. Wohltuende Yoga Retreats bringen Ihren Körper und Geist in Einklang, während im Acquapura BLUE.HORIZON SPA ein Ort zum Wohlfühlen auf Sie wartet. In der Panoramasauna können Sie die Aussicht auf das ruhige Meer genießen, im Hamam & Rasul finden Sie Tiefenentspannung und die herrliche Poollandschaft lädt zum Verweilen ein. Kennen Sie schon die einzigartigen Lomi Lomi Signature SPA-Treatments? Ganz im hawaiianischen Stil werden Sie hier durch und durch verwöhnt und erleben ein Gefühl, das an die Karibik erinnert.Ihr Aufenthalt im Falkensteiner Hotel & SPA Jesolo verspricht nicht nur kulinarische Höhepunkte und Entspannung, sondern auch eine breite Palette von Erlebnissen , die jedem Geschmack gerecht werden. Ob Sie nach kulturellen Entdeckungen, romantischen Momenten oder aufregenden Abenteuern suchen - wir haben für alle etwas Besonderes dabei. Für diejenigen, die die faszinierende Welt der Kunst und Kultur erkunden möchten, lohnt sich ein Tagesausflug nach Venedig. Die Herzen von Romantiker:innen werden bei einem Picknick am Boot bei Sonnenuntergang höher schlagen und Aktive können mit Vespas die Prosecco-Hügel hinaufflitzen und die Aussicht genießen. Jesolo ist das perfekte Reiseziel, um Italien hautnah kennenzulernen.Wer nach Jesolo reist, den erwartet ein wahres Golf-Paradies . Nahe dem Falkensteiner Hotel & SPA Jesolo befinden sich die schönsten Golfplätze der Umgebung, welche die Herzen von Golfliebhaber_innen garantiert höherschlagen lassen. Aber auch im Hotel selbst stehen Ihre individuellen Bedürfnisse im Fokus. Profitieren Sie von Green Fee-Ermäßigungen, buchen Sie Ihre Tee Time direkt im Hotel oder lassen Sie es sich bei speziellen SPA-Treatments für Golfer_innen gutgehen – ein Golfvergnügen für Profis und Anfänger_innen!P.S. Die Events im Falkensteiner Hotel & SPA Jesolo sorgen für jede Menge Abwechslung in Ihrem Urlaub. Verpassen Sie außerdem nicht unser Autumn Escape und sparen Sie 20 % auf Ihren Aufenthalt.