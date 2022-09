Eine Liebeserklärung

Vladimir Jurowski - Foto: © MUTESOUVENIR | KAI BIENERT / Kai Bienert

Vilde Frang - Foto: © Marco Borggreve

Vilde Frang - Foto: © Marco Borggreve

Mit leidenschaftlicher Musik versucht Bela Bartók Anfang des 20. Jahrhunderts eine quälende Liebeskrankheit zu kurieren „Ich falle von einem Extrem ins andere. Ein Brief von Ihnen, sogar eine Zeile, ein Wort von Ihnen macht mich jubeln, ein anderes bringt mich fast zum Weinen, so weh tut es mir“, schreibt er der Geigerin Stefi Geyer, die seine Avancen nicht erwidert. Der Frau schenkt er die Partitur des 1908 komponierten Ersten Violinkonzerts, das diese erst 1958 aufführen lässt. Mit dieser anrührenden Musik eröffnen das RSB-Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Vladimir Jurowski und die Geigerin Vilde Frang am 6. September ihr mit großer Spannung erwartetes Gastspiel im Kursaal in Meran. Nach diesem „seelischen Rausch“ entfalten sich die großartigen Klangwelten der fünften Sinfonie, mit der Gustav Mahler das 20. Jahrhundert eröffnet. Das „Adagietto“ im dritten Satz wird zum Leitmotiv in Viscontis Film „Der Tod in Venedig“ nach der Novelle von Thomas Mann, dessen „Held der Schwäche“ Gustav von Aschenbach im Vornamen und bei der Wahl des Lebensalters Mahlers Maske trägt. Beginn: 20.30 Uhr.Vilde Frangs profunde Musikalität und ihre außergewöhnliche und individuelle Künstlerschaft haben sie zu einer der heute führenden Violinistinnen gemacht. Neue Wege, neue Höreindrücke und kühne Ausblicke in eine spannende musikalische Zukunft: Heute ist sie eine der prominentesten Vertreterinnen einer neuen Generation, die das Erleben klassischer Musik mit innovativen und weltoffenen Interpretationen nachhaltig verändert und jetzt – zum ersten Mal – in der Kur- und Thermenstadt auftritt.Auch am kommenden Wochenende bietet das südtirol festival merano . meran attraktive Konzerte an: Am Samstag um 11 Uhr spielt das junge Trio Julian Kainrath-Jakob Mitterer-Nika Afazel im Pavillon des Fleurs frühe Werke von Schostakowitsch, Beethoven und Mendelssohn. Am Sonntag um 20.30 Uhr erkundet das vielfach ausgezeichnete A-Cappella-Ensemble Gesualdo Six aus Großbritannien auf Schloss Schenna die Geschichte des Madrigals. Das Programm beginnt im frühen Entwicklungsstadium der Gattung mit einer Frottola von Bartolomeo Tromboncino. Es folgt eine Reise durch die 100-jährige Entwicklung der Madrigalform, die mit Monteverdi ihren Höhepunkt findet, der eine Verbindung zwischen Renaissance und Barock herstellt. Am Ende greifen zeitgenössische Werke auf diese historische Form zurück, die damit auch in der Gegenwart ihren Platz einnimmt. Highly recommended!