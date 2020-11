Eine süße Versuchung der „Dolomiten“

„Dolomiten“ und Loacker möchten den Lesern im wahrsten Sinne des Wortes den Tag versüßen. Ganz egal wie er gelaufen ist, vollgespickt mit Terminen, Aufgaben, Ärger, Sorgen oder Überraschungen.Nach was Süßem sieht der Tag einfach besser aus, denn es ist erwiesen, „Schokolade macht glücklich“, und ganz besonders nach dem Genuss einer Praline „Rose of the Dolomites“ von Loacker. Genießen Sie Blütenblatt für Blütenblatt samtig-zarte Schokolade, während Sie das Tagblatt der Südtiroler gewohnt informativ auf den neuesten Stand hält.

som