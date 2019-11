Einfach Bio

Bei Biolife präsentieren 200 Betriebe mit ihren rund 2.500 Produkten die ganze Vielfalt des boomenden Bio-Marktes. Neu ist heuer der Bereich „Get the Green Look“ zu „grüner“ Mode. In der Gastmesse „Greenstyle Munich“ erleben die Besucher wie stilvoll und facettenreich nachhaltige Mode heute aussehen kann. Daneben gibt es Workshops zur Bedeutung und Zukunft von Nachhaltigkeit und Fairness in der Textilindustrie, aber auch dazu wie man seine eigene Handcreme herstellt.





Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr präsentieren sich Südtirols Bio-Weinbauer heuer gemeinsam mit ihren Trentiner Nachbarn wieder mit einem eigenen Bio Wine Festival. Nur heute im MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige!Zur Stärkung stehen vier Food Trucks mit kulinarischen Bio-Spezialitäten bereit. Die Nachwuchsköche der Fachschule Cesare Ritz aus Meran zeigen, was man mit den ausgesuchten Zutaten den Biolife-Aussteller Herrliches auf den Teller zaubern kann - täglich bei der Schauküche!Wie sich aus organischen Abfällen der Lebensmittelproduktion innovative Produkte kreieren lassen zeigen Studenten der Freien Universität Bozen. MATCH! ist ein Projekt von IDM Südtirol, mit dem die Zusammenarbeit zwischen der Kreativindustrie und anderen Wirtschaftssektoren unterstützt werden soll.Biolife und Herbstmesse: Ab heute bis Sonntag 24. November jeweils von 9:30 bis 18:30 Uhr.

som