Die neue digitale Plattform von südtirolmobil macht den gesamten Ablauf schnell und unkompliziert: Pass verlängern oder bestellen, online bezahlen – <b>ohne den Gang zum Schalter<\/b>. Das System ist benutzerfreundlich, übersichtlich und gibt Familien mehr Selbstständigkeit bei weniger Bürokratie.<BR \/><BR \/><b>Verlängerungen leicht gemacht<\/b><BR \/>Wenn du bereits einen U19 Pass (ehemals abo+) hast, kannst du ihn auf <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.südtirolmobil.info\/u19<\/a> verlängern.<BR \/>Einfach Kartennummer und Geburtsdatum eingeben, die Gebühr von 20 Euro bezahlen – schon ist dein Pass bis <b>15. September 2026<\/b> gültig.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207149_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Neubestellungen<\/b><BR \/>Einen neuen U19 Pass bestellst du über <a href="https:\/\/myportal.suedtirolmobil.info\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">myportal.südtirolmobil.info<\/a>.<BR \/>Nach der Registrierung gibst du die Daten des Kindes und der Schule ein und schließt die Bestellung ab. Du bekommst eine E-Mail mit den Zahlungsmöglichkeiten, und die Karte wird ans Schulsekretariat geschickt – so ist sie zum Schulbeginn direkt da. Wer nicht zur Schule geht, kann den U19 Pass an jedem <b>südtirolmobil Infopoint<\/b> abholen.<BR \/><BR \/><b>Persönliche Beratung<\/b><BR \/>Wenn du persönliche Unterstützung möchtest, kannst du dich an die <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/tickets\/verkaufsstellen\/suedtirolmobil-verkaufsstellen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">südtirolmobil Infopoints<\/a> in <b>Bozen, Brixen, Bruneck oder Meran<\/b> wenden – <b>Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr<\/b>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207152_image" \/><\/div>