Einfach. Gut. Leben.

Die diesjährige Auflage der beliebtesten und langlebigsten Publikumsmesse Südtirols bietet alles zu den Themen stilvolle Einrichtung und ausgewogene Ernährung, gesunder Lebensstil und gepflegtes Aussehen. Biolife bringt wieder die besten regionalen Bio-Produkte nach Bozen sowie die Südtiroler und Trentiner Bio-Weinbauern zusammen bei der zweiten Auflage des Bio Wine Festivals am Donnerstag 21. November.





Herbstmesse und Biolife:

Arredo ist DIE Informationsplattform zum Thema Einrichten und Wohnen in Südtirol mit einer großen Auswahl von rund 80 Betrieben aus der Region, besten Vergleichsmöglichkeiten und attraktiven Messepreisen für all jene, die daran denken neu oder umzubauen bzw. die eigenen vier Wände neu einzurichten.Ob Tiny-, Mini-, Small- oder Microhouse - gemeint ist stets Wohnen auf kleinstem Raum. Ein Trend, welcher in Europa zunimmt - teils als Alternative zum allzu teuren Wohnraum, teils als Wunsch nach Freiheit und Mobilität. Erleben kann man dieses Wohngefühl in einer Ausstellung originaler Minihäuser und einem spannenden Besichtigungsparcour von sieben Wohn(t)räumen auf jeweils 2 x 2 Metern.Wo können sich Herr und Frau Südtiroler an einem Tag und Ort von bis zu sieben Fachleuten zu Gesundheitsfragen und Prävention im Alltag beraten lassen, ohne eigens dafür mehrere verschiedene Dienste aufsuchen zu müssen? Nur am Stand des Südtiroler Sanitätsbetriebes im Sektor Sani&Vital auf der Herbstmesse.Wer sich gerne ehrenamtlich bei Südtiroler Vereinen einbringen möchte kann sich bei der Südtiroler Freiwilligenmesse informieren, wo sich 57 Organisationen präsentieren. Gemeinsam bespielen sie eine Bühne mit täglich wechselndem Programm.Donnerstag 21. bis Sonntag 24. November von 9:30 bis 18:30 Uhr.

