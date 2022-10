Einfach. Gut. Leben.

Die neue Herbstmesse

Die Messe für den bewussten Lebensstil

Die Berufsweltmeisterschaft in Bozen

Die zwei Jahre ohne die beiden Publikumslieblinge wurden genutzt, um das Konzept des Erfolgsduos neu auszurichten: Neue Themen, neue Initiativen und neue Sektoren.Das zentrale Thema der neuen Herbstmesse ist das Wohlbefinden zu Hause und außerhalb der eigenen vier Wände. Auf der Messe finden sich die neusten Ideen, Möbel, Accessoires und smarte Lösungen für das eigene Heim. Modernes Südtiroler Handwerk bieten die Mitgliedsbetreibe von mirSarner, eine große Auswahl handgefertigte Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest gibts bei den 20 heimischen Kunsthandwerkern von Selbergmocht und zum ersten Mal dabei sind 17 Künstler von UNIKA mit ihren einzigartigen Objekten. Weitere Neuheiten sind ein eigener Sektor Haustiere mit allem rund um unsere tierischen Freunde und eine große Fitness Area mit täglichen, kostenlosen Yogakursen!Die gleichzeitig stattfindende Biolife bietet ein echtes 360°-Erlebnis, bei dem der nachhaltige Lebensstil und der bewusste Konsum im Mittelpunkt stehen und der beste Treffpunkt mit den Produzenten und ihren über 3.000 Bio-Qualitätsprodukte – von Lebensmitteln über Mode bis hin zu Kosmetik. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet alle Besucher auf der Biolife-Bühne: jeweils zwei Modenschauen täglich am Wochenende und mehrere Kochshows. Der Workshop Bereich mit Seminaren zum Mitmachen etwa zum Thema plastikfreier Haushalt mit Maria Lobis oder zur Herstellung natürlicher Kosmetik und Upcycling sowie die Möglichkeit zur Verkostung bester biologischer Olivenöle aus ganz Italien bei Gustami Bio runden die Veranstaltung ab.Biolife loves HanfEin echtes Highlight ist die Initiative „Biolife loves Hanf“ mit Informationen, Gesprächen und Kuriosem rund um eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit, die aufgrund ihrer tausend Verwendungsmöglichkeiten gerade eine Renaissance erlebt: Kosmetika, Lebensmittel, natürliche Arzneimittel, Textilien, biologisch abbaubare Kunststoffe, Ziegelsteine. Die gesamte Produktvielfalt des Hanfes erleben Sie in einem eigenen Bereich bei 10 Events der 11 Aussteller und ihren 80 Produkten.Ich, du, wir. Gemeinsam Gutes tun!Mit dabei ist heuer auch wieder die Südtiroler Freiwilligenmesse. Über 40 der wichtigsten sozialen Vereine und Organisationen des Landes präsentieren sich an den vier Messetagen und stellen ihre ehrenamtliche Tätigkeit vor. Organisiert wird die Messe von der Landesabteilung Soziales gemeinsam mit der Caritas der Diözese Bozen-Brixen, dem Dachverband für Soziales und Gesundheit, der Gemeinde Bozen und dem Landesrettungsverein Weißes Kreuz.Als Ersatz für die WorldSkills Shanghai 2022, die aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste, erwartet uns heuer ein einzigartiges Format, bei dem 61 Berufe in 15 verschiedenen Ländern und Regionen der Welt präsentiert werden und gegeneinander antreten. Und so wetteifern ab 3. November in den Hallen der Messe Bozen insgesamt 26 Handwerker aus 19 Nationen in den Kategorien „Maler“ und „Fliesenleger“ um den Weltmeistertitel – darunter natürlich auch Südtiroler Teilnehmer!Die neue Herbstmesse und Biolife: Donnerstag 3. bis Sonntag 6. November jeweils von 9:30 bis 18:30 UhrFreier Eintritt an den ersten beiden Messetagen!Das Onlineticket kostet 5 statt 6 € und gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für öffentliche Verkehrsmittel von und zur Messe Bozen.Infos und Tickets unter: www.fieramesse.it/herbstmesse und www.biolife.it/de STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.