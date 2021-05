Einfach mehr vom Meer – Lino delle Fate Eco Village

Nur 400 Meter vom naturbelassenen Privatbadestrand entfernt, genießen Ruhesuchende im Resort die heimelige Privatsphäre inmitten einer 25 Hektar großen mediterranen Landschaft. In großzügigen, liebevoll designten Ferienunterkünften mit eigenem Garten und Terrasse finden Mama, Papa und die Kinder ihren gemütlichen, sicheren Rückzugsort. Optional genießen die Gäste das reichhaltige Frühstücksbuffet mit Leckereien aus der hauseigenen Konditorei, die kulinarische Reise beim abendlichen Buffet oder den Take-away-Restaurantservice. Eine Lounge Bar, viele Grillplätze, eine 1 000 m² große Pool-Landschaft mit Kinderbecken, Whirlpool und Erwachsenen-Pool sowie ein naturpädagogisches Animationsprogramm runden das Familienangebot ab.Den Sand zwischen den Zehen spüren bei einem Spaziergang auf dem acht Kilometer langen, goldgelben Strand, eintauchen in das saubere, angenehm warme Salzwasser, die feine Küche Venetiens in einem der zahlreichen Restaurants genießen oder durch die Fußgängerzone bummeln – der Badeort Bibione, der zwischen Meer und Pinienwäldern liegt, lässt Urlaubsherzen höherschlagen.Das Hinterland rund um das Lino delle Fate Eco Village Resort bietet kulturelle Schätze, eine unberührte Natur und birgt jede Menge Geheimnisse für Abenteurer und Entdecker. Im historischen Fischertal Valgrande beobachten kleine und große Naturliebhaber rosa Flamingos, Königsadler, Schildkröten und Igel. In verschiedenen Vergnügungs- und Wasserparks kommen Wasserratten voll auf ihre Kosten, und zauberhafte Städte wie Portogruaro, Udine, Triest oder Venedig laden zum Sightseeing ein.Europa Tourist GroupVia Lattea30028 Bibione (VE)Italien

vida