„Einkaufserlebnis in Bruneck!“: Sommerabende laden ein

Freitag, 30. Juli

Freitag, 06. August

Freitag, 13. August

Die Besucher werden zum Flanieren, Einkaufen und Genießen in Brunecks Geschäften und Gastbetrieben eingeladen. Teilnehmende Geschäfte sind bis 22:00 Uhr geöffnet und mit jedem Einkauf ab 20 Euro erhalten die Besucher einen Gutschein für ein leckeres Eis. Zusätzlich wird ein tolles Rahmenprogramm in der gesamten Stadt und ein Kinderflohmarkt am Graben an den vier Freitagabenden geboten.Beliebte Fachgeschäfte und schöne Boutiquen gepaart mit erstklassigen Restaurants und entspannten Cafés laden im Zentrum von Bruneck zum gemütlichen Einkaufsbummel ein. Und das auch nach Ladenschluss: Denn die langen Freitage stehen ganz im Zeichen des nächtlichen Shoppings, Flanierens und Genießens. Offene Geschäfte sowie ein buntes Rahmenprogramm sorgen für ein besonderes Einkaufserlebnis vor der nächtlichen Kulisse des mittelalterlichen Stadtkerns.Termine: