Einzigartiger KIKU Apfel Gin

Luxuriös und mächtig, wie das Eis der Dolomiten. Frisch, fruchtig und rein, der Gipfel des Geschmacks. So präsentiert sich der neue KIKU Apple Gin. 2 Jahre hat Roner Brennmeister Helmut Oberhofer an diesem Prestigeprojekt getüftelt.Die Idee, einen Apfel als London Dry zu destillieren ist weltweit einzigartig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, sein exotischer Geschmack mit der knackig-saftigen Süße ist so noch nie dagewesen und weckt Emotionen von Apfelliebhabern in aller Welt.Drei Partner haben diesen Südtiroler „London Dry Gin“ vor einigen Tagen in der Traminer Traditionsbrennerei präsentiert. KIKU Apfel, die gleichzeitig ihr 30-Jähriges Firmenjubiläum feiern und Drinkfabrik aus Lana, die mit ihrem Tonics die Barszene aufmischen. Stol-On-Tour war live dabei und zeigt die schönsten Bilder.„London Dry ist die höchste Qualitätsstufe in der Gin-Herstellung. Der Geschmack und Duft des Gins muss in nur einem Destillationsdurchgang erreicht werden.“ erklärt Karin Roner, Geschäftsführerin der Roner Brennereien. Seit 1946 steht die „meist prämierte Brennerei Italiens“ für vollendeten Geschmack und Qualität. „Wir empfehlen den KIKU Apfel Gin mit Tyrol Tonic, für 100% Geschmack aus Südtirol.“ sagt Jakob Zuegg, Geschäftsführer der Drinkfabrik. Dieses vielseitige Tyrol Tonic wird aus Alpenquellwasser aus der Texelgruppe hergestellt.„Alles begann vor drei Jahrzehnten mit einem Glücksfall, als mein Vater von einer Reise durch Japan den KIKU-Apfel nach Südtirol brachte.“ so Jürgen Braun, Geschäftsführer von KIKU Apfel, der heute von Südtirol ausgehend in über 30 Ländern angebaut wird, „Die Veredelung als KIKU Apple Gin ist für uns die Krönung unserer Arbeit.“KIKU Äpfel entwickeln ein Honigherz, ein Zeichen für optimale Reife und vollen Geschmack. Dieses Honigherz ist im KIKU Apple Gin deutlich zu erkennen, in seiner Gesamtheit ein sensorisches Erlebnis ohnegleichen.STOL zeigt die schönsten Bilder.

