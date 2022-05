Eisacktaler Weißweinfestival SABIONA22

Die mittelalterlichen Gassen von Klausen verwandeln sich in einen Sortenverkostungsparcours der besonderen Art - Foto: © Tiberio Sorvillo

Sommeliers kredenzen beste Eisacktaler Weißweine - Foto: © Tiberio Sorvillo

Eisacktaler Weißweine zählen zu den besten Italiens und werden in alle Welt exportiert. Im Rahmen des Eisacktaler Weißweinfestivals SABIONA22 werden am 28. Mai 2022 in der Künstlerstadt Klausen die edlen Tropfen aus den Weingärten zwischen Kloster Neustift über Klausen bis ins südliche Eisacktal verkostet.Das Eisacktal ist das nördlichste Weißwein-Anbaugebiet Südtirols: Die mineralreichen Böden und das Klima mit mediterranen Sommertagen und frischen Bergnächten verleihen den Trauben ein besonders intensives Aroma. Von diesem Geschmackserlebnis kann man sich Ende Mai schon zum 7. Mal beimselbst überzeugen.In den malerischen Gassen der Künstlerstadtdreht sich alles um die, die aus den des Eisacktals stammen und von den Winzern mit viel Liebe und Sorgfalt gekeltert werden. IhreVeltliner, Riesling, Weißburgunder und Sauvignon erhalten immer wieder Auszeichnungen. Bei einem Weinparcours der besonderen Art können Genießer an Verkostungsstationen die Weine nach Rebsorten aufgeteilt genießen, welche von Sommeliers kredenzt werden. Zudem präsentiert die Südtiroler Sektvereinigung mit einem eigenen Stand ihre besten Erzeugnisse.Neben der Weinverkostung gibt es auf dem Tinneplatz einemit einer offenen Bar, wo die Weine auch glasweise konsumiert werden können. Regionale kulinarische Spezialitäten werden von Tobias Grünberger zubereitet.Das Ticket für die Verkostungmeile kostet 25,00 € und kann direkt vor Ort erworben werden. In der Wine Lounge auf dem Tinneplatz können die Weine auch glas- oder flaschenweise (gegen Bezahlung) genossen werden.Weitere Infos zu der Veranstaltung und den teilnehmenden Kellereien und Weingütern unter www.sabiona.it