Endlich wieder Freizeit!

Foto: © Marco Parisi

Bereits zum vierten Mal lädt die Initiative Alperia Sport Hero dazu ein, an insgesamt acht verschiedenen Stationen einen sportlichen Tag zu verbringen. Wer alle Sportarten von Fußball über Golf bis hin zu Baseball ausprobiert und so viele Stempel wie möglich sammelt, wird zum Alperia Sport Hero für einen Tag!Doch damit nicht genug: In der Event Arena im neu gestalteten Innenhof der Messe Bozen gibt es ein viertägiges, mitreißendes Programm mit Tanz- und Kampfsportvorführungen und anderen Bewegungskünsten. Zudem wartet mit BeSportech eine brandneue Mixed Reality-Initiative darauf, entdeckt und ausprobiert zu werden! Mit „Sportissimo“ bietet die Freizeit wieder rund 30 Sportvereinen die Chance, ihre Aktivitäten und den Verein selbst vorzustellen und das Publikum aktiv miteinzubeziehen.Das Street Food Festival bringt wieder das Beste aus Italiens Straßenküchen und täglich wechselnde Bands mit passender Livemusik auf die Freizeit - von Freitag bis Sonntag sogar bis 23 Uhr! Aber damit nicht genug zum Thema Essen: Neben einigen Kochshows gibt es eine Grillshow mit den letzten Foodtrends für Alle: vom veganen Leckerbissen bis zur ganzheitlichen Verwendung des Tiers – am Sonntag und Montag im Freigelände.Für die Youngs wird ein einzigartiger 300 m² großer Gaming-Bereich aufgebaut mit circa 40 Plätzen und über 25 verschiedenen Videospielen: von Fifa 22 über Fortnite bis hin zu den besten Retro-Games reicht die Palette und verspricht beste Unterhaltung. Kein Geheimtipp mehr ist das Vinokilo Vintage Festival Bozen/Bolzano – supported by Tanzen ist auch Sport: Europas größter Pop Up Store mit bester und ausgefallener Second-Hand-Kleidung zum Anprobieren und Kaufen - kiloweise!Für die Kleinsten gibt es Fahrgeschäfte im Freigelände, eine Kinderspielecke des VKE das Äffchen Bobby am Sonntag. Erstmals präsentiert das Cinè Museum seine umfangreiche Sammlung von Filmmaterial auf 500 m² mit vierteljährlich wechselndem Filmprogramm und Kinosaal. Nicht fehlen darf der Ausstellungsbereich mit Campingausrüstung und Zubehör für den Urlaub in der Natur - zum Kaufen oder Mieten. Den passenden Urlaub lässt sich gleich vor Ort im Sektor Holidays buchen.Freizeit 2022 von Freitag 22. bis Feiertag 25. April von 09:30 bis 18:30 Uhr, Fr-Sa-So bis 23:00! Das Ticket ausschließlich online mit Wahl des Besuchstages kostet am Wochenende 5 Euro und gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände. Freier Eintritt am Freitag!Alle Informationen und Tickets unter: www.fieramesse.com/de/freizeit