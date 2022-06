Endlich wieder Live – Das Südtiroler Wissensforum geht in die 7. Runde!

Foto: © Südtiroler Wissensforum

Foto: © Südtiroler Wissensforum

Foto: © Südtiroler Wissensforum

Lassen Sie sich von den Top Speaker:innen auf dem 7. Südtiroler Wissensforum inspirieren., auch als „Maestro“ bekannt, ist ein Experte für Kunst, Kultur und Kommunikation. Doch eine weitere Leidenschaft von ihm ist, Menschen zu inspirieren. Seine Mission: begeistern, animieren, anstacheln und das Beste aus anderen herauszuholen. Aber nicht nur jeden Einzelnen begeistert er mit seinem Wissen über Systemwandel. Der multikreative Problemlöser ist auch in der Wirtschaft ein gern gesehener Motivator und unterstützt in den Bereichen Zukunft und Innovation.Freuen Sie sich auf die Organisationspsychologin. Die Buchautorin möchte Menschen in ihren lebendigen Vorträgen für einen konstanten Wandel zum Besseren motivieren. Durch die besondere Mischung aus Inhalt und Interaktion verschafft sie sich einen schnellen Zugang zum Individuum. Ihre mitreißende und authentische Art lässt ihre Vorträge persönlich wirken und mit praxisnahen Beispielen begeistert sie ihre Zuhörer und verbreitet somit ihre Botschaft „Loslassen ist das neue Anpacken“., auch die „Zukunftsmacherin“ genannt, ist die Expertin für Change 4.0 und innovatives Leadership. Sie begleitet Unternehmen auf dem Weg zu mehr Agilität im Dschungel der digitalen Transformation. Vom Change im Mindset bis zur erfolgreichen Implementierung – diese Frau weiß, wie notwendige Veränderungen wirklich gelingen. Lassen Sie sich von Susanne Nickel für Ihren nächsten Change begeistern.Insgesamtgeben ihr Wissen aus den verschiedensten Bereichen informativ und unterhaltsam an Sie weiter.Freuen dürfen sich die Teilnehmer:innen außerdem auf folgende Speaker:innen:Innovationsexperte, Neurowissenschaftler, Kommunikationswissenschaftlerin, Manipulations-ExperteGesundheitsexperteInformationen zu den Speaker:innen sowie einen Ablaufplan zum Wissensforum am 8.07.2022 in Bozen finden Sie unter www.suedtiroler-wissensforum.it . Hier können auch Tickets zur Veranstaltung erworben werden, die es ab einem Preis von 177,- Euro gibt.Mehr über Speakers ExcellenceSpeakers Excellence ist Veranstalter der renommierten Wissensforen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Getreu dem Unternehmensmotto „Menschen begeistern – Unternehmen aktivieren“ begeistern die Veranstaltungen von Speakers Excellence mit seinen exklusiven Vorträgen der hochkarätigen Top 100 Expert:innen sowohl Kunden als auch Partner.