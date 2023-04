Endlich wieder Tipworld: vom 15. bis 18. April

Foto: © Marco Parisi

Tipworld hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zur Traditionsmesse entwickelt. Die Kombination aus dem Messewochenende mit Festzeltcharakter und den beiden folgenden Fachbesuchertagen, die als Branchentreffpunkt für die gerade im Pustertal so wichtige Tourismuswirtschaft dienen, machen die Besonderheit und den Charme der Tipworld aus.Im Stadel steht ein kreatives Bastelprogramm auf dem Programm: Mit der Südtiroler Bäuerinnenorganisation können Mooskugeln und Heukränze gestalten werden, während mit selbstgemachten Insektenhotels und Vogelhäuschen der anstehende Frühling willkommen geheißen wird. Nicht fehlen darf das kostenlose Kinderprogramm des Jugenddienst Bruneck: Am Sonntag steht ganztags ein Team aus geschulten Betreuern zur Verfügung, die die Kinder nach ihren eigenen Wünschen schminken sowie für lustige Bewegungsspiele sorgen und einen Bobby Car-Parkour aufbauen. Nicht weniger Spaß machen die 20 Minuten Rätselspaß mit Familie oder Freunden bei den Escape Rooms Val Gardena sowie die Pusterer Vorausscheidung zum Südtiroler Wattkönig - beides am Samstag.Wo treffen sich Kilt-tragende Pusterer:innen in der freien Natur, um sich im fairen und unterhaltsamen Wettbewerb beim Baumstammwerfen und Axtzielschleudern zu messen? Natürlich bei den Tipworld Highland Games: Am Wochenende wird das Freigelände der Tipworld zum Schauplatz eines traditionellen schottischen Sportwettkampfs: in drei Disziplinen können sich Männer und Frauen in Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit messen – und tolle Preise gewinnen. Also einfach vorbeikommen, mitmachen und den Titel des oder der stärksten Pusterer:in mit nach Hause nehmen!Tipworld ist ein wichtiger Messestandort für alle Betriebe und Verbände im Pustertal und eine beliebte Plattform für Firmen, die im östlichen Landesteil investieren und expandieren wollen. Montag und Dienstag sind traditionell dem Fachpublikum vorbehalten, für das es ein maßgeschneidertes Angebot gibt. Traditionell einen großen, wichtigen und viel besuchten Teil auf der Pusterer Leistungsschau nimmt das Südtiroler Qualitätshandwerk ein: Der Wirtschaftsverband für Handwerker und Dienstleister lvh präsentiert sich mit 20 Mitgliedsbetrieben im eigenen Handwerkszelt. Diese nutzen ihre Teilnahme auf der 43. Auflage der Traditionsmesse wieder als einmaligen Treffpunkt zur Knüpfung geschäftlicher Kontakte in einem familiären Ambiente.Der Hoteliers- und Gastwirteverband HGV ist auf der Tipworld wie gewohnt mit dem beliebten HGV-Bistro präsent, das den Informationsaustausch und die Kulinarik in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig zum Verweilen und Genießen einlädt. Beim HGV-Workshop am Dienstagmorgen geht es darum, wie für eine gute Stimmung im Team gesorgt werden kann und welch nachhaltig positive Auswirkungen dies auf den ganzen Betrieb bis hin zu den Gästen hat.Der Südtiroler Köcheverband SKV ist wieder mit einem eigenen Stand vertreten und mit einem Programm, das die Vielfalt der Südtiroler Küche widerspiegelt und als großer Anziehungspunkt für alle Besucher dient. Die täglichen Kochshows mit Gästeauftritte von Spitzensportlern und -köchen bestätigen den SKV-Stand als gesellschaftlichen, kulinarischen und sportlichen Treffpunkt an den vier Messetagen.