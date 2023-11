Energieschub für die Landwirtschaft: Agrialp 2023

Foto: © Marco Parisi

Auf der größten alpenländischen Landwirtschaftsmesse werden seit über 50 Jahren Zukunftsthemen verhandelt, Impulse gegeben und Innovationen zu Trends gemacht. „Wir verwandeln den FieraMesse H1 Eventspace in ein wahres Gewächshaus der Energie“, schildert Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen, „alles dreht sich um Energieeinsparung und um grüne Energie, also um Elektromobilität, Automatisierung und Fotovoltaik.“Bereits am Eröffnungstag geht es auf der Aktionsbühne des Südtiroler Bauernbundes direkt um Energieeffizienz und Fotovoltaik. Am Freitag findet ein Bodensymposion statt, das sich der Kartierung widmet. Zugleich ist der Freitag der agri-risk future day und der Tag der bäuerlichen Direktvermarktung. Auch der Borkenkäfer wird am Freitag Thema sein, genauso die Idee der Energiegemeinschaften. Der Samstag steht im Zeichen von Großwettereignissen und dem Umgang mit Wasser. Zum Abschluss dieses Messetages werden die drei innovativsten Jungbäuerinnen und -bauern mit dem Innovationspreis IM.PULS ausgezeichnet. Der Sonntag geht dann um das Zukunftsthema schlechthin: KI und Robotik in der Landwirtschaft. Neben all der Aktualität ist die Agrialp auch in diesem Jahr das, was sie schon seit so vielen Jahren ist: Ein Treffpunkt für alle wichtigen Akteure der Landwirtschaft in Südtirol und weit darüber hinaus.Mit dem Energiesparen kann bei der Agrialp schon bei der Anfahrt begonnen werden. Das Agrialp-Onlineticket gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Südtirols am Geltungstag als Fahrschein. Auch für Besucher aus Tirol und den nördlichen italienischen Regionen ein schöner Anreiz, energieschonend und entspannt ans Ziel zu gelangen.