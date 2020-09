ENJOY SUMMER AT NOI

Unter dem Motto „Sun comes out! Let’s hang out!“ lädt das Innovationsviertel in Bozen Süd noch zu insgesamt sechs Abenden mit musikalischen und künstlerischen Highlights ein.Technologie im Alltag, ihre Vorzüge und Tücken. Darüber schreibt Massimiano Bucchi in seinem neuen Buch „Io & Tech“. Am 17. September um 18:00 Uhr wir der NOI Platz zu seinem Auditorium, wenn er sein Buch erstmals in Bozen präsentiert. Mit lockerem und ironischem Ton führt der Autor durch sieben einfache Lektionen, imaginäre Dialoge mit unseren Apps und aufschlussreiche Übungen rund ums Smartphone. Direkt im Anschluss wird zum Aperitivo Lungo geladen: mit elektronischen Beats von DJ Bassalpin und kühlen Drinks in der Abendsonne.Im Rahmen von MUTEK DIGITAL by Transart wird am 12. September beim Haupteingang des NOI Techpark die Echtzeit-A/V-Installation MIMESIS des italienischen Studios fuse* eröffnet. Diese großflächige Video- und Sound-Installation sammelt Daten aus der unmittelbaren Umgebung und verarbeitet diese zu einem visuellen und akustischen Erlebnis der besonderen Art. Rund zwei Wochen, bis zum 26.09. bleibt Mimesis frei zugänglich, schaut vorbei und lasst euch überraschen!Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Transart sowie mit Eurac Research findet an drei Abenden – 24. bis 26. September – der Futurologische Kongress „Entertain the Future“ im NOI statt, ein interdisziplinäres Infotainment-Festival mit Installationen, Gesprächsrunden und Performances rund um das Thema der Künstlichen Intelligenz und ihres Einzugs in unser aller Alltag.Den Abschluss der Eventreihe bildet ein Aperitivo Lungo mit elektronischer Musik von DJ Lois Lane am Donnerstag, 01. Oktober. Ein letztes Mal die Abendsonne genießen, bei Live-Beats und sommerlichen Cocktails auf dem Platz vor der Noisteria.

som