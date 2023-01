Entspannung pur mit der „Zett“ im Day-Spa!

Der luxuriöse Tratterhof Mountain Sky® Hotel auf 1.500 Meter über dem Südtiroler Eisacktal und Pustertal trumpft mit seiner Lage am Sonnenhochplateau Meransen mit Blick auf die Dolomiten. Die Aussicht auf die majestätischen Spitzen der sogenannten „Bleichen Berge“ sorgt bei seinen Gästen für tägliches Staunen: Peitlerkofel, Geislerspitzen, Langkofel, Plattkofel und der Schlern zieren – eingetaucht in den verschiedenen Farbspielen der Sonne - die weiten Fensterfassaden der Tratterhof-Suiten und erscheinen auf Augenhöhe mit dem Beobachter.Die weiträumigen Suiten dessind harmonisch in den natürlichen Geländeverlauf der Pfunderer Berge integriert, die über das urige Altfasstal direkt vom Hotel aus autofrei erkundet werden können. Die individuelle Terrassenbauweise des Tratterhofs bietet jedem Gast viel Platz, das zauberhafte Gefühl der Freiheit im Berghimmel und vor allem viel Sonne den ganzen Tag über. Gleichzeitig garantieren die Luxury-Suiten auf diese Weise maximale Privatsphäre ohne Verzicht auf unendlichen Weitblick.Die lichtdurchflutete Wellnesswelt desverfügt über mehrere Outdoor-Pools, ein Indoor-Pool sowie acht verschiedene Saunen inklusive Showsauna. In der Beautyfarm des Hotels findet der Großteil der Wohlfühlanwendungen unter Einbeziehung der hauseigenen Naturkosmetiklinie Monte Silva Cura statt. Eine klare Trennung zwischen Adults-Only-Wellness und Familien-Spa ermöglicht bestmögliche Entspannung inmitten der alpinen und sonnenverwöhnten Natur des Hotels.Das üppige Frühstücksbuffet, das Mehrgang-Abendwahlmenü, oberste Sauberkeit in allen Bereichen sowie das familiäre Ambiente spielen dabei eine wichtige Rolle genauso wie die absolute Premiumlage und das unschlagbare Wellnessangebot. Über dem gesamten Service-Angebot wacht die Gastgeberfamilie Gruber-Hinteregger seit Generationen mit Hingabe und Leidenschaft.