Im Rahmen des Eppaner Liedsommers erwarten das Publikum vier hochkarätige Konzerte sowie täglich öffentlich zugängliche Meisterkurse – ein einzigartiges Erlebnis für alle, die Musik nicht nur hören, sondern hautnah miterleben möchten.<BR \/><BR \/>Im Zentrum der Festivalwoche steht der Meisterkurs für aufstrebende Sänger:innen aus aller Welt, geleitet von niemand Geringerer als Prof. Brigitte Fassbaender – einer der bedeutendsten Lied-Interpretinnen und Gesangspädagoginnen unserer Zeit. In ihrer Doppelrolle als Mentorin und künstlerische Leiterin des Liedsommers prägt sie das Festival seit Jahren mit Hingabe, Erfahrung und inspirierender Leidenschaft.<BR \/><BR \/>Ob als neugieriger Zuhörer:in bei den Proben oder als Gast bei den festlichen Konzerten – der Eppaner Liedsommer bietet Musikgenuss auf höchstem Niveau in einer unvergleichlich persönlichen Atmosphäre.<BR \/><BR \/><b>Veranstaltungsort:<\/b><BR \/>Südtiroler Bildungszentrum & Lanserhaus Eppan<BR \/><BR \/><b>1. – 7. September 2025<\/b><BR \/> Tägliche Meisterkurse & vier Konzertabende<BR \/><BR \/><b>Weitere Informationen:<\/b><BR \/> Südtiroler Bildungszentrum<BR \/>Tel.: +39 0471 971 870 (Mo–Fr, 9–12 Uhr)<BR \/>E-Mail: <a href="mailto:info@sbz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@sbz.it<\/a><BR \/><BR \/> Web: <a href="http:\/\/www.eppanerliedsommer.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.eppanerliedsommer.com<\/a><BR \/><BR \/><b>Tickets erhältlich in allen Athesia-Buchhandlungen und online unter:<\/b><BR \/> <a href="http:\/\/www.ticketone.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.ticketone.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205289_image" \/><\/div>