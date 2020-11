Erfolgreich durch Facebook-Retargeting!

Nutzen Sie „Cross Channel Marketing“, um Webseitenbesucher auf vielen verschiedene Plattformen anzusprechen, zum Beispiel mit Anzeigen auf Facebook, Google und Youtube. Das erzeugt verstärkte Aufmerksamkeit.

Locken Sie Ihre Interessenten mit Sonderangeboten oder zeitlich begrenzten Aktionen. Sie sind oft entscheidend für die Konversionsrate.

Mit wenigen Worten erklärt, handelt es sich bei Retargeting um wiederkehrende Anzeigen im Netz, mit Hilfe derer die Besucher einer Webseite – häufig ein Webshop – immer wieder mit gezielter Werbung angesprochen werden. Dass diese Marketingstrategie eine der wirkungsvollsten Methoden ist, um Kunden zu erreichen, liegt an einer einfachen Grundregel, die für alle Werbemaßnahmen gilt: Je öfter ein Interessent eine Botschaft sieht oder hört, desto wahrscheinlicher entschließt er sich zur Handlung, sprich in diesem Fall zum Kauf.Das Grundkonzept beim Retargeting funktioniert so, dass der Werbetreibende auf seiner Webseite spezielle Codes platziert, sogenannte „Cookies“. Mit deren Hilfe werden die Besucher der Seite markiert und getrackt und können somit auch beim Besuch anderer Seiten mit passender Werbung angesprochen werden. Um das Retargeting von Facebook zu nutzen, ist es notwendig, ein Stückchen Code, den sogenannten „Facebook-Pixel“ in die eigene Webseite zu integrieren. Dieser erfasst das Nutzerverhalten, so etwa welche Seiten der Interessent besucht. Dadurch ist es möglich, ein Profil der Webseitenbesucher zu erstellen und so die spezifische Zielgruppe zu definieren. Um rechtlich in Ordnung zu sein, benötigt man auf der Webseite einen Cookie-Hinweis und eine Pixel-Verwaltung, mittels welcher der Nutzer sein Einverständnis für die Verwendung seiner Daten durch Facebook abgibt.Branchen-Insider behaupten: „Retargeting funktioniert immer!“ Damit dies so ist, können einige wichtige Tipps sehr hilfreich sein: