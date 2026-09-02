Viele Gastbetriebe im Land setzen längst auf regionale Produkte, kommunizieren das aber kaum. Hier setzt „Erfolgreich regional“ an, getragen von HGV, Südtiroler Bauernbund, Köcheverband und IDM. Kern des Angebots ist eine persönliche Beratung durch erfahrene Köch:innen, sogenannte Regio-Expert:innen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349367_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Reinhard Steger hat bereits viele Betriebe vom Berggasthof bis zum Fünf-Sterne-Hotel begleitet. Gästewünsche werden immer individueller, beobachtet er: „Deswegen gibt es nicht mehr das Gasthaus oder Hotel. Es ist sinnvoll, sich zu spezialisieren, gerade für kleinere Betriebe.“ Eine solche Spezialisierungsmöglichkeit sei es auch, verstärkt auf lokale Produkte zu setzen. Margit Mair, Fachlehrerin am Berufsbildungszentrum Emma Hellenstainer, betont die Wirkung von guter Kommunikation: „Gäste schätzen Transparenz und Ehrlichkeit. Geschichten zu Gerichten, Produzenten und Rohstoffen schaffen Vertrauen, Glaubwürdigkeit und emotionale Bindung.“ <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349370_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Was die Regioexpert:innen raten, ist sehr individuell und entscheidet sich, nachdem sie sich mit einem Betrieb vertraut gemacht haben. Berater Thomas Kostner macht ein Beispiel: „Ich kann Ideen geben, wie man Informationen mit Bildern, Links und QR-Codes auf die Speisekarte stellen kann.“ Sternekoch und Regio-Experte Egon Heiss rät Betrieben auf eine bewusst kleinere Karte zu setzen: „Weniger Gerichte bedeuten weniger Druck für Mitarbeiter in der Küche und damit mehr Lebensqualität. Weniger Gerichte bedeuten auch mehr Kontrolle und weniger Lebensmittelverschwendung.“<BR \/><BR \/>Das Programm läuft in zwei Modulen: Analyse des Angebots und erste Impulse, dann fakultativ noch Hilfe bei der Umsetzung. Interessierte Betriebe können sich jederzeit online anmelden. Über eine De-minimis-Förderung lassen sich die Beratungskosten zudem reduzieren. Infos gibt es auf <a href="https:\/\/tourismut.com\/erfolgreich-regional?utm_campaign=st_de_erfolgreichregional_2026&utm_source=digit_print&utm_medium=st_de_qrcode" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">tourismut.com\/erfolgreich-regional<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349376_image" \/><\/div>