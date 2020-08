Erfolgreich werben mit Videos

[email protected]

In den letzten Jahren haben Videos rasant an Wichtigkeit zugenommen. Laut einer Studie des US-amerikanischen Unternehmens Cisco werden Online-Videos bis 2022 mehr als 82 Prozent des gesamten Internet-Traffics ausmachen, 15 Mal mehr als noch 2017. Aus diesem Grund werden Videos auch immer häufiger als Marketinginstrument eingesetzt. Gerade im Werbesektor muss man sich möglichst schnell an die sich verändernden Bedürfnisse und an das Nutzungsverhalten der Menschen anpassen. Nur so kann man gute Ergebnisse erzielen.Die Vorteile von Videos sind vielschichtig. So kann man mit Videos beispielsweise Informationen schnell und ohne Aufwand vermitteln. Videos ziehen die Aufmerksamkeit von Kunden auf sich und sprechen dabei sowohl den Seh- als auch den Hörsinn an. Dadurch werden Informationen schneller und einfacher erfasst und die Botschaft bleibt länger im Gedächtnis der Kunden hängen. Zielgruppen können gezielt und persönlich angesprochen werden. Das Vertrauen, das dadurch aufgebaut wird, führt dazu, dass potenzielle Kunden mehr über Ihre Produkte und Dienstleistungen erfahren wollen und diese im Idealfall dann auch kaufen.Profitieren auch Sie von diesem Marketinginstrument und werben Sie mit Ihrem Video auf Südtirols reichweitenstärkstem Online-Portal. Hier werden Ihnen verschiedene Möglichkeiten geboten: Ihr Video wird entweder samt Titel und einer kurzen inhaltlichen Beschreibung, ähnlich wie ein redaktionelles Video, auf der Startseite von stol.it veröffentlicht, oder es ist als Pre-Roll, also als Werbespot vor den redaktionellen Videos, auf dem Online-Portal zu sehen.

som