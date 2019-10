Erlebnisort Gassenhof****s

Im stillen Ridnauntal, an einem ganz zauberhaften Ort, braut sich seit geraumer Zeit etwas Unglaubliches zusammen.

Ein neues Bier? Ja, das auch, aber nicht nur … Manni und Stefan, die zwei liebenswürdigen Originale vom Gassenhof, tragen nämlich das Herz auf der Zunge und jede Menge neue Ideen im Kopf. Und das sind garantiert keine Schnapsideen. Na gut, die eine oder andere Idee für einen neuen Edelbrand ist schon dabei, schließlich beflügelt ein Schnäpschen in Ehren die Kreativität. Und so kam es in Ridnaun, wie es kommen musste. An einem kalten Winterabend bei einem Gläschen hausgemachtem ArGINtum hatten die beiden eine Vision.



Wer Manni und Stefan kennt, der weiß ganz genau: Anbrennen lassen die beiden nichts – weder in der Küche und im Gratznhäusl, noch im Gratznbräu und schon gar nicht im wirklichen Leben. Ran an den (selbstgeräucherten) Speck, lautet seit jeher ihre Devise. Und so fackelten Manni und Stefan nicht lange, brüteten über ihre Pläne und ließen im Frühjahr auf ihrem Lieblingsplatz alles auffahren, was die heimische Handwerkerszene zu bieten hat. Die Mission: Ein neuer Rückzugsort, der die Lizenz hat Euch zu verführen.





Während die Murmeltiere mittlerweile aus dem letzten Loch pfeifen, laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren: Am 5. Dezember eröffnet die Gassenloge. Lange haben Manni und Stefan ihre Zunge gehütet, doch jetzt ist es an der Zeit, Euch an paar prickelnde Details zu verraten. Die exklusive Gassenloge mit ihren 30 traumhaften Zimmern und Suiten schenkt Euch neue Perspektiven. Im neuen Restaurant erwarten Euch in gewohnter Manier kulinarische Sternstunden und im Logen-Spa mit Beautybereich erlebt Ihr Wellness vom Feinsten, die unter die Haut geht. Und spätestens, wenn Ihr vor Freude in den 20 Meter langen Infinity Pool springt, geht Euer Alltagsstress baden.Lange Rede, kurzer Sinn: Mit Speck fängt man Mäuse, mit der neuen Gassenloge jede Menge begeisterte Gäste, denn hier ist das Leben ein Wunschkonzert.

som