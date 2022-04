Einheimische Winzer präsentieren ihre Spargelweine, die teilnehmenden Gastronomiebetriebe servieren Häppchen und kleine Gerichte.Als absolute Neuheit werden der Spargelwein „ASPARAGUS“ sowie die neuen Kastelbeller Spargelsauce in Zusammenarbeit mit der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ in Meran und dem Restaurant Kuppelrain vorgestellt.Beginn: 10.30 Uhr Weingut Köfelgut, KastelbellAnmeldung erforderlich.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.