Die 1981 in Chengdu geborene und heute in Rotterdam lebende Künstlerin hat an den Schnittstellen von Malerei, Text, Installation, Performance und Mode eine visuelle Poesie entwickelt, die von feinem Humor und kritischer Tiefe geprägt ist. Für die Ausstellung verwandelt sie die zweite Etage des Museums in eine vielschichtige „sweet landscape„ — inspiriert von Eindrücken aus Bozen, von den bunten Auslagen am Obstmarkt bis hin zu den mittelalterlichen Fresken in Schloss Runkelstein und der Dominikanerkirche.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300269_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Begleitet wird der Abend von einem DJ-Set von Santapazienza, das den Ausstellungsbesuch atmosphärisch erweitert. Mit hypnotischen Klanglandschaften zwischen Ambient und Downtempo verbindet sie tribal inspirierte Rhythmen mit Klängen und Stimmen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten zu einer fließenden, sich stetig wandelnden Soundreise.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300272_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Abend ist öffentlich zugänglich, der Eintritt zu allen Ausstellungen bis 21:30 Uhr frei.<BR \/><BR \/>Sweet Landscape ist anschließend bis zum 8. November 2026 im Museion zu sehen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300275_image" \/><\/div>