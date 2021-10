Eröffnung: neues Zahnarztstudio Maia Dentis in St. Ulrich

Nach Meran, Bozen und St. Martin in Passeier eröffnet Maia Dentis nun auch in St. Ulrich eine neue Zahnarztpraxis, um die Versorgung von Patienten auch in Gröden gewährleisten zu können.In den Zahnarztpraxen versucht das Team von Dr. Antonino Bonaccorso und Prof. Teresa Roberta Tripidie zahnärztliche Behandlung so angenehm wie möglich zu gestalten und für jeden zugänglich zu machen. Die Räumlichkeiten in den Praxen sind auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten abgestimmt und machen so die Zahnarztpraxen zu Kompetenzzentren und Vorreitern bei der Behandlung von Zahnerkrankungen und -problemen.Das Zahnarztteam, bestehend aus Chirurgen, Zahnärzten, Hygienikern und vielen weiteren Mitarbeitern, versucht durch jahrelange Erfahrung und Leidenschaft für den Beruf jedem Patienten ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.In allen vier Zahnarztpraxen wird das gesamte zahnärztliche Leistungsspektrum angeboten: von der Implantationstechnik über die Kieferorthopädie bis hin zur Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde. Dank des Einsatzes modernster Technik und ständiger Fortbildungen verfolgen die Zahnärzte einen völlig neuen und entspannenden Behandlungsansatz, bei dem Schmerzen keinen Platz haben.Um den Bedürfnissen jedes einzelnen Patienten gerecht zu werden, werden individuelle Behandlungspläne aufgestellt. Außerdem werden in den Praxen unverbindlichen Kostenvoranschläge erstellt und es besteht die Möglichkeit die Kosten per Ratenzahlung zu begleichen.1. Kinderzahnheilkunde: Sie umfasst kindgerechte Behandlungen beispielsweise durch eine Sedierung mit Lachgas. So kann eine Zahnbehandlung mit einer schmerzfreien Methode für Kinder entspannt und angstfrei gestaltet werden.2. Die internen Labore ermöglichen es dem Zahnarztteam die Patienten der Implantologie in einer einzigen Sitzung zu behandeln.Für weitere Informationen schauen Sie auf der Website vorbei oder kontaktieren Sie die Zahnarztpraxis unter der Tel. 0471 1551698.

cs