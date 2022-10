Erste Bozner Radlnacht: Fahrradfahren – aber sicher!

Ab 14 Uhr werden am Mazziniplatz im Rahmen einer Radlwerkstatt kleinere kostenlose Reparaturarbeiten angeboten. Außerdem erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Deko für mehr Sichtbarkeit. Ab 18 Uhr führt dann die 1. Bozner Fahrradlichter-Parade samt Musik mit DJ Lia auf ihrem Cargobike durch die Altstadt!Alle sind herzlich eingeladen, mit dem eigenen Fahrrad dabei zu sein!Die Radlnacht ist Höhepunkt der Sicherheitskampagne schauaufsradl, mit der Green Mobility in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dazu anleiten will, achtsam zu sein und Rücksicht aufeinander zu nehmen. Dann ist auf den Straßen und Wegen genug Platz für alle da – ganz sicher!Die erste Bozner Radlnacht wird von Green Mobility in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert.Weitere Informationen: www.greenmobility.bz.it STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.