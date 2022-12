Erste Hilfe und richtiges Verhalten auf der Piste: Sicheres Schneevergnügen den ganzen Winter

[email protected]

Ein einzigartiges Erlebnis auf der bekannten Skiweltcup Piste Gran Risa in La Villa mit zwei exklusivsten Abfahrten im ersten Licht der Morgendämmerung mit den Skilehrern aus Alta Badia. Man wird sich wie ein wahrer Ski-Champion fühlen und danach kann man ein genussvolles Frühstück in der Club Moritzino Hütte genießen. Die Termine finden am 16. und 23. Februar, sowie am 02. und 09. März statt.Acht Sterneköche sind jeweils einer Berghütte auf den Pisten in Alta Badia zugeteilt, für die sie ein Rezept kreieren. Skifahrer haben die Möglichkeit, die Gerichte während der ganzen Wintersaison in den teilnehmenden Hütten zu verkosten und dabei auch das Wohltätigkeitsprojekt von “La miglior vita possibile“ und “Momo“ zu unterstützen.Die Initiative bietet den Besuchern von Alta Badia die Möglichkeit, verschiedene Aktivitäten gemeinsam mit den Einwohnern dieses Tales zu erleben. Die gemeinsam verbrachte Zeit mit einem jungen Bäcker, einem Skiexperten, einem Jagdaufseher, fünf Pisteninsidern, einem jungen Sommelier, zwei professionellen Pistenraupen-Fahrern, einem Ziegenzüchter, einem jungen Weber und einem Bergführer ist eine Erfahrung, die in den Herzen der Teilnehmer bleibt.– Am 09. und 10. April findet wieder auf den Pisten von Alta Badia die Ski Carousel Vintage Party statt. Einen Tag auf den Skiern im Vintage-Stil samt einem Retró-SkirennenMehr Infos unter: www.altabadia.org Tourismusbüros Alta Badia39033 CorvaraCol Alt Straße 36Tel.047183617620.12.2022Skifahren, Snowboarden, Freestylen und Rodeln sind zweifelsohne schöne Sportarten, doch – so wie auch im Straßenverkehr - gelten auf Schneepisten die Regeln der Vorsicht und der Rücksicht – zum Schutz der anderen „Verkehrsteilnehmer“, und nicht zuletzt auch zum eigenen.Es ist wichtig, mit „Ich habe Spaß, GANZ SICHER“ weiter zu sensibilisieren. Denn jeder Unfall, der durch Prävention vermieden werden kann, ist schon ein Erfolg. Das bedeutet, dass sich Wintersportlerinnen und Wintersportler gut informieren und sich der Gefahren bewusst sein sollten. Und vergessen wir bitte nicht die Vorbildfunktion der Erwachsenen gegenüber den Kindern. Ich lade deshalb dazu ein, hinzuschauen und mitzumachen. Dem Sicherheitsteam wünsche ich auch für den Winter 2022/23 viel Erfolg.Die Kampagne wird von Demaclenko, Prinoth, Leitner, Mastertent und Skicarosello Alta Badia unterstützt.Experte Dr. Alexander Gardetto im Gespräch über die Erste-Hilfe Maßnahme bei einem Skiunfall.(Sanitätsdirektor der Privatklinik Brixsana, Plastischer Chirurg, ehemaliger Skirennläufer im Landeskader): Ist die Person ansprechbar, wird die Unfallstelle abgesichert und die Person nach ihrem Zustand gefragt. Sie wird dann sagen, was ihr fehlt, und je nach Situation wählt man den Notruf 112 oder hilft ihr auf die Beine. Ist die Person hingegen bewusstlos, sollte man zuerst die Skibindung lösen, die Gliedmaßen in eine Normalstellung und die Person in die stabile Seitenlage bringen – oder zumindest in eine Seitenlage, bei der sie eventuell Erbrochenes nicht schlucken kann. Danach ruft man den Notruf 112 an, sollte das in der Zwischenzeit nicht schon von jemand anderem erledigt worden sein.Das sollte man den Rettungssanitätern überlassen. Denn liegt eine Halswirbelverletzung vor, könnte eine falsche Bewegung noch mehr Schaden anrichten – und unter Umständen auch rechtliche Konsequenzen für den Helfer bzw. die Helferin haben.Das Wichtigste ist, überhaupt zu reagieren, also dem Unfallopfer zu helfen. Allerdings ist ein Erste-Hilfe-Kurs sehr ratsam, um generell bei Bedarf helfen zu können. Jeder sollte zumindest einen Basiskurs absolvieren und diesen idealerweise alle zwei Jahre wiederholen. Die Kurse werden u. a. vom Weißen oder Roten Kreuz angeboten.Essenziell ist gutes Material. Ein Helm ist für Minderjährige ohnehin Pflicht, aber auch Erwachsene sollten ihn unbedingt tragen. Empfehlenswert sind zudem Rückenprotektoren, wobei es für Hobbyskifahrer mittlerweile sogenannte dynamische Modelle gibt, die sich wie eine Weste an die Körperform anpassen, sehr bequem sind und dennoch vor schweren Rückenverletzungen schützen. Mit zwei Rufezeichen versehen möchte ich den Aufruf: Lasst die Skibindung richtig einstellen!! Sie muss genau an Körpergewicht und Können angepasst und sollte vor Saisonbeginn immer nachjustiert werden. Ebenso sollte der Ski ordentlich präpariert sein.… das mit der Anpassung der Geschwindigkeit an das Gelände, an die Menge der Skifahrer auf der Piste und an das eigene Können beginnt. Abgebremst wird immer unterhalb einer Gruppe, und vor dem Abbremsen sollte man generell einen Blick nach oben bzw. hinten werfen. Nie vergessen werden sollte das Aufwärmen, es genügen 2 bis 3 Minuten: Gliedmaßen strecken und beugen, um die Bänder zu dehnen, Hüfte und Schulter kreisen – den Körper einfach so bewegen, dass das Blut in die Peripherie gelangt.