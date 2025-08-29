Der Tag setzte sich mit praxisnahen Erste-Hilfe-Situationen fort, bei denen die Kinder spielerisch wichtige Maßnahmen erlernten. Sie entdeckten unter anderem die Rettungskette und übten sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen wie die stabile Seitenlage und das Anlegen eines Druckverbandes. Ein weiteres Highlight war die Besichtigung der Sektion Ritten, bei der die Kinder einen Blick hinter die Kulissen der Rettungsdienste werfen konnten – inklusive „Probesitzen“ in den Rettungswagen und einer spannenden Erklärung der Aufgaben von echten Sanitäterinnen und Sanitätern.<BR \/><BR \/>Besonders motivierend: Für jede erfolgreich erlernte Maßnahme erhielten die Kinder einen Stempel in ihren Erste-Hilfe-Ausweis. So konnten sie am Ende des Tages stolz auf viele neue Fähigkeiten und wertvolle Kenntnisse zurückblicken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203171_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen des spielerischen Lernens. Bei einer aufregenden Action-Activity-Partie durch verschiedene Stationen konnten die Kinder ihre neuen Erste-Hilfe-Skills testen und zeigen – ein rundum gelungener Abschluss eines lehrreichen und spannenden Tages!<BR \/><BR \/><b>Die Weiß-Kreuz-Jugend – Eine Gemeinschaft für Verantwortung und soziales Handeln<\/b><BR \/>Die Weiß-Kreuz-Jugend ist die Jugendabteilung des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz und orientiert sich an den grundlegenden Prinzipien des Vereins: Menschlichkeit, Ehrenamtlichkeit und Unparteilichkeit. Ziel der Jugendarbeit ist es, junge Menschen zu selbstverantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln, sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung zu ermutigen und sie zu sozialem Handeln anzuleiten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203174_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Jugendlichen erhalten nicht nur ein fundiertes Grundwissen in Erster Hilfe, sondern werden auch in der praktischen Anwendung dieser Kenntnisse ausgebildet. Darüber hinaus organisiert die Weiß-Kreuz-Jugend zahlreiche Bildungsmaßnahmen und spannende Aktionen, die auf eine sinnvolle Freizeitgestaltung abzielen.<BR \/><BR \/>Ein weiterer wichtiger Aspekt des Vereinslebens ist die regelmäßige Zusammenarbeit mit lokalen, nationalen und internationalen Jugendorganisationen. Dabei wird der Austausch gefördert, um voneinander zu lernen und gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln.<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="rF7rpEZ7"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203177_image" \/><\/div>