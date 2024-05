Erste Rückwärtsauktion in Südtirol

Bannerwerbung: 7 verschiedene Positionen auf den Artikelseiten und der EM-Rubrikseite von Sportnews – exklusiv für dich.

•

Exklusives Branding: Du bist der alleinige Sponsor des Livetickers, der STOL-Spezialbox zur EM und des EURO 2024 Startseitenbanners auf Sportnews.

•

Videomarketing: Wir drehen ein individuelles Videoportrait von deinem Unternehmen, das du auch für Social Media nutzen kannst. Zusätzlich wird es vor 22 redaktionellen EM-Videos zu sehen sein.



Die Erstellung der Banner und des Videos ist inklusive.



Do we have a deal?



Die Auktion begann am 22. Mai 2024 um 12 Uhr und endet spätestens am 29. Mai 2024 um 16 Uhr oder sobald das erste Gebot eingeht. Verpasse nicht die Chance, deine Marke während der heißesten Fußballwochen des Jahres ins Rampenlicht zu rücken!



Hier geht’s zum aktuellen Preis.

Am 14. Juni um 21 Uhr ist es soweit. Mit dem Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Schottland beginnt die EURO 2024. Auf Sportnews wirst du wie gewohnt alles dazu erfahren, mit Hintergrundberichten, Livetickern und allen Ergebnissen. Soweit so gut. Aber jetzt kommst du ins Spiel: Mit unserem Werbepaket ist dein Unternehmen, wenn es um die EM geht! Möglich macht’s eine Rückwärtsauktion.Rückwärtsauktionen werden häufig bei Blumenversteigerungen in Holland eingesetzt. Deshalb werden sie auf Englisch auch als Dutch Reverse Auctions bezeichnet. Aber sie sind nicht in den Niederlanden beliebt, sondern grundsätzlich immer dann interessant, wenn etwas mit Seltenheitswert versteigert wird. So wie hier.Das Besondere: Im Gegensatz zu einer klassischen 3, 2, 1-eBay-Auktion steigt hier der Preis nicht mit jedem Gebot, sondern er fällt – und zwar völlig automatisch. Ja, du hast richtig gelesen: Alle 3 Sekunden kostet das Werbepaket weniger!Danke für die Frage und nein, wir möchten nur gerne immer wieder etwas Neues ausprobieren. Wie du weißt, kommen die besten Dinge in den kleinsten Stückzahlen. Das ist hier nicht anders. Es ist eine exklusive „Edition of 1“. Also ein einziges, dickes Werbepaket im Zeitraum der Fußball Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli 2024.Eine Menge. Das Bundle beinhaltet drei große Elemente: