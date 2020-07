Erster MPREIS eröffnet im Zentrum von Bozen.

In der Weintraubengasse gleich in der Nähe des Rathauses, gibt es ab sofort regionale Besonderheiten und die ganze Vielfalt der MPREIS-Welt. Wo sich einst der Ansitz der Ministerialen von Niederhaus und danach das Grandhotel Bristol befanden, findet man ab sofort das Beste aus Nord- und Südtirol, dem Alpenraum und dem mediterranen Süden in einem MPREIS-Markt.Inspiriert von einem traditionellen Marktplatz wird Obst und Gemüse wie auf Marktständen in aller Frische präsentiert, Bio-Ware bekommt einen eigenen Auftritt in der „Biothek“. Lokale Spezialitäten wie das Fleisch von der Metzgerei Zöggeler oder Fisch und Meeresfrüchte von Melega & Prini haben ihren besonderen Platz. Die Feinkosttheke mit Wurst- Schinken-und Käsespezialitäten aus der Region findet viel Platz, genauso wie frisches Brot- und Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei Therese Mölk und die fernöstliche Küche von Eat Happy Sushi sorgt für exotische Genüsse. Im Zentrum steht ein besonderer Schwerpunkt auf frische, Nord- u. Südtiroler Spezialitäten sowie auf die ausschließlich beiMPREIS erhältlichen Bio-Marken wie Alnatura oder BIO vom BERG.Umgesetzt und in eine zeitgemäße architektonische Form gebracht wurde das Marktplatzkonzept vom Team rundum Matteo Thun und fügt sich nahtlos in die Umgebung der geschichtsträchtigen Bozner Innenstadt ein. Mit dem Fokus auf nachhaltige und natürliche Materialen ist der Bozner Stardesigner und Architekt der ideale Partner für das Tiroler Familienunternehmen.Inspiriert von Calvinos Memos für das nächste Jahrtausend spielen in der neuen Filiale Transparenz durch große Fensterflächen, viel Tageslicht, eine von der Natur inspirierte Farbpalette und rasche, intuitive Orientierung die Hauptrolle.MPREIS hat sich seit den Anfängen der Nahversorgung in der Alpenregion verschrieben und bringt mit innova-tiven Konzepten einen Mehrwert für seine KundInnen. In zentraler Lage ist der neue Marktplatz ein Angebot analle, die Tiroler, Südtiroler und mediterrane Spezialitäten genießen wollen und das umfangreiche Angebot von MPREIS entdecken möchten.

