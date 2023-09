Erstes First20 Event und Prämierung der beliebtesten Cocktailbars Südtirols

Foto: © Francesco Giuliano

First20 ist eine renommierte Qualitäts-Branchenauszeichnung, die von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportalen Südtirols verliehen wird. Sie zeichnet Betriebe, Unternehmen und Dienstleister als besonders empfehlenswert und beliebt aus.Die Feierlichkeiten der First 20 Cocktail Bars begannen mit einer exklusiven Führung der Gäste durch die Distillerie mit Roner-Geschäftsführerin Frau Karin Roner. Gemeinsam mit ihrer Schwester führt sie die Familienbrennerei in dritter Generation. Während des Rundgangs erklärte sie mit Leidenschaft den Produktionsprozess der Distillate und dabei durfte eine Verkostung der besten Grappas und Liköre natürlich nicht fehlen.Daraufhin kam es zum Highlight der Veranstaltung, der Prämierung der First20 Bars mit den drei Gewinnerbars, um ihnen ihre wohl verdienten Urkunden und eine edle Flasche des Z 44 Special Edition Dry Gin zu überreichen. Zusätzlich gab es noch eine unglaubliche Überraschung obendrauf: Roner stellte für die drei Gewinner Einkaufsgutschein im Wert von unfassbaren 1.000€ für den 1. Platz, 750€ für den 2. Platz und 500€ für den 3. Platz zur Verfügung und First Avenue prämierte die glücklichen Sieger mit exklusiven Plakatkampagnen.Derging an diemit Bartender Attila Monsagrati. Attila ist sehr experimentierfreudig, liebt Mixology und begeistert seine Gäste stets mit neuen erfrischenden Kreationen.Denergatterte sich David Prantl von der. Die Taka Tuka Bar überzeugt nicht nur mit ihrem ständig wechselnden Getränk der Woche sondern sorgt auch regelmäßig mit Konzerten und verschiedenen Veranstaltungen für unterhaltsame Abende.Derging an das junge und talentierte Team um Michael Plank von der. Die Signature Drinks der Bar „with the little extra“, wie sie sich auf den Socials nennen, sind einfach unschlagbar.Davon durften sich die zahlreichen Teilnehmer beim anschließenden Live Cocktail Mixing selbst überzeugen. Die Bartender der drei Gewinnerbars zauberten die unterschiedlichsten und leckersten Cocktail Kreationen und verzauberten das Publikum mit ihrem Charme.Die Gäste genossen ihre Cocktails und ließen den Abend ganz entspannt mit musikalischer Begleitung und Fingerfood auf der Panorama-Terrasse mit Blick auf das gesamte Unterland ausklingen.First Avenue bedankt sich bei der Brennerei Roner für die angenehme Zusammenarbeit und bei allen Teilnehmern für den gelungenen Abend.