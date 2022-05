Erstes TEDx-Event in Brixen

Dem Motto von TED, das seit fast 40 Jahren „Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden“ lautet, liegt ein völlig freiwilliges Modell der Wissensverbreitung zugrunde.Unter anderem wird von TED das TEDx-Programm betrieben, wobei x für „unabhängig veranstaltete TED-Events“ steht. Auf diesen Konferenzen hat man die Möglichkeit, mit führenden Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen zusammenzutreffen und sich gemeinsam einer großen und wichtigen Aufgabe zu widmen - Ideen zu teilen. Deshalb lautet das Motto dieser ersten Ausgabe von TEDxBrixen: „Unsere Geschichten“. Ein so breites und vielseitiges Thema ermöglicht es uns, innovative Ideen zu teilen, soziale Entwicklung zu fördern und die lokale Gemeinschaft, die ein wichtiger Teil des Projekts ist, zu begeistern und miteinzubeziehen.Petra Cola: Digital Content Creator und Autorin des Buches: “La maestra silenziosa“, das bei Rizzoli erschienen istHarald Gasser: Besitzer und Initiator des Projekts Aspinger Raritäten - De horto naturaliJosefa Idem: Olympiasiegerin, ehemalige Stadträtin für Sport und Senatorin, SportpsychologinMonica Margoni: Arbeitet als Moderatorin, Coach und Expertin für OrganisationsentwicklungBart Ombach: Student der Kommunikationswissenschaften mit einer Leidenschaft fürs SkifahrenNick Preda: Co-Founder von Cibuspay, einem Bozner Start-Up im Bereich der Finanztechnologie, das Dienstleistungen für Firmen und Restaurants anbietetKuno Prey: Designer und Professor. 2002 gründete er die Fakultät für Kunst und Design an der Freien Universität BozenIcaro Tuttle: Junge Illustratorin aus Mailand, die ihre erste Graphic Novel “La cura, storia di tutti i miei tagli“ bei Beccogiallo veröffentlicht hatAlex Aufderklamm: Chinese Flying Pole Performer und TänzerMehr Infos gibt es hier. STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.