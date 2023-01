„Erwachsene sollten immer Vorbilder sein“

Foto: © Konsortium 3 Zinnen Dolomites

Foto: © Ernst Winkler

Die Sicherheitskampagne „Ich habe Spaß – ganz sicher!“ wird von der bekannten Moderatorin Silvia Fontanive begleitet. Am 21. Jänner findet die Kampagne in Prags statt. - Foto: © Silvia Fontanive

Klein aber fein ist das Skigebiet unter den Nordwänden des Dürrensteins. Eingebettet in eine märchenhafte Landschaft machen Familien hier nicht nur erste Erfahrungen auf Skiern - sie finden auch einen wunderbaren Rückzugsort. Die Lifte mit ihren gut präparierten und sicheren Pisten, eigenen sich besonders für Anfänger, Familien mit Kindern, aber auch geübte Skifahrer & Snowboarder finden hier geeignete Voraussetzungen den Wintersport in vollen Zügen zu genießen. Für ein sicheres Skivergnügen und ungetrübten Winterspaß sorgt ein Heer von Mitarbeitern.Sicherheit ist im Winter auch dann oberstes Gebot, wenn der Freizeitsport außerhalb der gesicherten Pisten stattfindet. Ernst Winkler erklärt, warum.(Landesleiter des BRD): Der BRD arbeitet bei der Pistenrettung und der Rettung abseits der Pisten immer eng mit dem CNSAS, also der Berg- und Höhlenrettung des CAI, sowie mit der Finanzwache zusammen. Gemeinsam machen wir im Zuge der Kampagne vor allem auf die Gefahren abseits der gesicherten Pisten aufmerksam. Die Lawinengefahr steht dabei im Vordergrund. Die Gefahren ernst zu nehmen und sich entsprechend zu verhalten, ist unsere Botschaft an alle.Es gibt kein Gesetz, das die Abfahrt außerhalb der gesicherten Zonen verbietet, und manchmal ist sie auch gar kein Problem. Aber wir erklären den Kindern und Jugendlichen, dass bei ungünstiger Schneebeschaffenheit schon wenige Kurven eine Lawine und damit Todesgefahr auslösen können. Nur weil Erwachsene die Piste womöglich verlassen, ist das kein Freibrief, es ebenfalls zu tun. Erwachsene sind für Kinder immer Vorbilder. Daran sollten sie denken, wenn sie sich auf den und auch abseits der Pisten bewegen.Eben deswegen ist diese Kampagne so wichtig. Es geht ja nicht um Verbote, sondern darum, sich abseits der Pisten je nach Gefahrensituation auszurüsten und diese gut einschätzen zu können. Dazu bedarf es einer Ausbildung in einem Kurs, damit die mitgeführten Rettungsgeräte – LVS-Gerät, Schaufel und Sonde – im Notfall auch schnell und richtig eingesetzt werden. Man muss wissen: In den ersten 15 Minuten nach einer Ganzverschüttung durch eine Lawine liegt die Überlebenschance einer Person statistisch gesehen bei 93 Prozent, ab 20 Minuten sinkt sie rapide.Generell ist die Sensibilität für die Lawinengefahr in den vergangenen Jahren gewachsen. Aber mein Appell geht an alle, die sich außerhalb der gesicherten Zonen und insbesondere ober der Waldgrenze aufhalten: Abgesehen von Ausrüstung und Ausbildung ist auch Eigenverantwortung gefragt.