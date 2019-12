Erwin Steinhauer – Jingle Bells reloaded

Fragen wie: welchen Beruf hatte Jesus? Oder: wo liegen die Gebeine der heiligen drei Könige? beantworten der hl. Peter, der hl. Schur und der hl. Erwin an diesem Abend garantiert nicht. Aber wenn Sie ein Weihnachtsmuffel sind, wenn Sie sich gerade unterm Christbaum nicht als Familienmensch fühlen, wenn Sie allergisch auf Advents- und Christkindlmärkte reagieren, Punschstandeln nicht ausstehen können und spätestens Mitte Dezember von unglaublichem Fernweh erfüllt werden, dann besuchen Sie diese Vorstellung. „Wir lindern den Schmerz, wir schenken euch uns, wir singen nicht“, versprechen die „unheiligen drei Könige“. Erwin Steinhauer liest Texte von Daniel Glattauer, Friedrich Torberg, Groucho Marx, Gerhard Polt, Helmut Qualtinger und anderen. Georg Graf und Peter Rosmanith schmücken die Geschichtenmit musikalischem Tand aus aller Welt und beweisen, dass der Advent auch ohne „Oh Tannenbaum„ auskommen kann.





Und sollten bei diesem besinnungslos-humorvoll-literarisch-musikalischen Abend auch ein paar Weihnachtsfanatiker auftauchen, nehmen die unheiligen drei Könige auch das mit Humor. Nur einen Tipp hätten sie noch: „Ihr Kinderlein kommet...nicht, schickt nur die Eltern!“Die Aufführungen finden am Dienstag, 10. Dezember in Schlanders im Kulturhaus „Karl Schönherr“ und am Mittwoch, 11. Dezember im Ragenhaus in Bruneck statt.Aufführungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr; Keine EinführungKarten im Südtiroler Kulturinstitut und bei Athesia Ticket.Infos unter 0471 313800, im Internet: www.kulturinstitut.org Unterstützt werden die Gastspiele von der Südtiroler Volksbank, subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur.

som