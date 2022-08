Es erhebt sich vertikal im Raum, ist ein grau-blaues Geflecht und stellt ein unvollkommenes Symbol der Unendlichkeit dar.

Das Objekt entstand in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bozen im Rahmen der Neugestaltung der Industrie- und Produktionszone mit Einbindung von urbaner Kunst. Diese Art von Kunst ist mittlerweile auf der ganzen Welt anzutreffen und bietet den Einwohnern die Möglichkeit Kultur auch auf der Strasse zu erleben.Der angesehene Südtiroler Künstler, Eduard Habicher, gab der Struktur den Namen Re-turn. Dieser Name führt auf das Logo und der Tätigkeit der Gruppe Santini zurück, welche seit jeher auf das Recycling und die Wiederverwertung von Abfällen nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ausgerichtet ist.Habicher ist dafür bekannt, dass er einem Gegenstand seines ursprünglichen Gebrauchs beraubt und diesem so neues Leben einhaucht: dem Stahlbalken. Bekanntlich handelt es sich hierbei um ein vorgefertigtes und standardisiertes Industrieprodukt aus Stahl, welches sehr widerstandsfähig ist und zudem als schwer zu verformendes Material gilt. Dies jedoch nicht für den Künstler, denn obwohl er aus dem Ingenieurbereich stammt, beugt er das Material buchstäblich seinem Willen und lässt es spielend zu einem formbaren Element werden.Dank einer leidenschaftlichen Hingebung des Schmiedens, Schlagens und Schweißens verliert der Balken tatsächlich sein ursprüngliches Kleid, wirkt fast schon fadenförmig und wird somit zu geschwungenen Linien verformt. Dadurch verlieren die Objekte des Künstlers geradezu ihre Rauheit und erhalten eine kontrastartige Leichtigkeit, welche die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zieht.Return drängt sich dem Betrachter mit starker visueller und emotionaler Wirkung auf. Der obere Teil der Struktur ist blau lackiert, der untere trägt die Farbe des verwendeten Edelstahls. Das Geflecht thront auf einer Basis aus Cortenstahl. Habicher hat es auf faszinierende Art und Weise geschafft den Sinn einer ganzen Unternehmensmission in einem Objekt zu vereinen, aber nicht nur, denn das Objekt stellt die Werte ganzer drei Generationen dar, welche dieselbe Vision verfolgen: die Entwicklung eines sozial-ökologischen Bewusstseins durch Nachhaltigkeitskriterien und die Umsetzung eines Abfallkreislaufmanagements an vorderster Front.Seit Jahrzehnten wissen wir, dass unsere natürlichen Ressourcen wie beispielsweise Erdgas, Öl, Kohle und Metallerze begrenzt und erschöpfbar, sind oder, dass deren Regeneration ganze geologische Zeitalter in Anspruch nimmt. Genau hier setzt das Kunstwerk an, denn das Symbol der Unendlichkeit erinnert an das große Ziel, welches sich die Gruppe Santini von Anfang an gesetzt hat: Abfälle wiederzugewinnen und zu verwerten.Wenn Re-turn die neue künstlerische Gestalt eines ursprünglichen Stahls ist, so ist dies mit dem unermüdlichen Einsatz von Marino Santini, der vor 76 Jahren den Grundstein der Erfolgsgeschichte der Santini Gruppe setzte, zu vergleichen. Dieser Enthusiasmus wird mit fortdauernder Leidenschaft von seinem Sohn Sergio und dessen Söhne Mauro und Andrea weitergelebt.Die Linie der Acht des Re-turn Objektes ist unterbrochen und erscheint daher als Symbol der unvollkommenen Unendlichkeit, doch genau das ist gewollt, denn auch Abfälle können nicht immer zu 100% verwertet werden, das Streben nach Perfektion bleibt jedoch immer aufrecht. Die unterbrochene Linie steht also auch für die Komplexität des Systems, denn die Kreislaufwirtschaft besteht aus mehreren Schritten: beginnend bei den Rohstoffen über das Design, die Produktion und Reproduktion, den Vertrieb, die Nutzung und Wiederverwendung, die Reparatur und schlussendlich das Einsammeln der Abfälle. In dieser letzten Phase werden die Abfälle so gut wie möglich dem Recycling zugeführt um die daraus gewonnenen Rohstoffe wieder in einen neuen endlosen Kreislauf einzuführen.Es handelt sich um ein Produktions- und Verbrauchsmodell, welches die gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung, die Wiederaufbereitung und das Recycling der Materialien beinhaltet. Sobald ein Produkt seine eigentliche Funktion erfüllt hat und entsorgt werden muss, werden seine Bestandteile wieder in den Wirtschafts- und Produktionskreislauf eingeführt und generieren so neue Werte. Genau genommen eine Rückkehr (Re-turn) also.