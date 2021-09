Es „herbstelt“ wieder hörbar

Wenn die Sonne die Blätterpracht entfacht und sie in zarten Gelbtönen erleuchten lässt, zeigt sich der Herbst von seiner goldenen Seite. An solchen Tagen bietet die Natur eine wunderbare Kulisse für ausgedehnte Spaziergänge, die durch bewusstes Wahrnehmen unserer Klangumgebung zur bereichernden Erfahrung werden können. Denn der Herbst ist hörbar vielfältig und tut uns gut. Viele typische Herbstgeräusche wie das Plätschern eines Baches, das Rascheln von Laub, das sanfte Pochen von Regentropfen oder der säuselnde Wind werden als beruhigend empfunden und zum Beispiel auch für die Produktion von Entspannungsmusik eingesetzt. Herbstzeit ist auch die Zeit der Wolldecken und Wärmflaschen, von früher einsetzender Kälte und Dämmerung, die man gerne mit Unterhaltungen bei Tee und Gebäck am knisternden Kaminfeuer oder mit längeren Fernsehabenden verbringt. Unser Gehör sorgt bei all diesen herbstlichen Eindrücken einerseits für unser emotionales Wohlbefinden, ist andererseits aber auch verstärkt gefordert.Gerade Ältere fühlen sich in dieser Jahreszeit oft anhaltend müde, antriebs- und lustlos. Verantwortlich für den so genannten Herbstblues soll laut Medizinern vor allem die durch fehlendes Licht oder Dunkelheit bedingte verminderte Produktion des Glückshormons Serotonin sein. Gleichzeitig sorgt der Körper dafür, dass das Schlafhormon Melatonin verstärkt freigesetzt wird. Bewegung an der frischen Luft, so oft und lange wie möglich, Licht tanken, sich entspannen, kalt und warm duschen, aber auch der soziale Austausch lassen unser inneres Barometer steigen und beugen einer möglichen Depression vor. Gutes Hören spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Denn insbesondere ältere Menschen mit unversorgtem Hörverlust haben ein höheres Risiko an Depressionen zu erkranken als Normalhörende. Auch die Gefahr, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden und das Sturzrisiko sind für unversorgte Hörbeeinträchtigte deutlich erhöht. Die rechtzeitige Versorgung mit Hörsystemen ist also wichtiger Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Durch die Hörhilfen wird den Betroffenen im Bereich der sozialen Kontakte vieles erleichtert: etwa Freunde zu treffen, zu telefonieren, Kino oder Konzerte zu besuchen. Dies wirkt sich wiederum positiv auf das seelische Wohlbefinden aus. Ein gut funktionierender oder entsprechend unterstützter Hörsinn bedeutet aber auch Sicherheit auf vielen Wegen.Schlechte Sichtverhältnisse durch Regen, Nebel oder früh einsetzende Dunkelheit, nasse Beläge von Straßen und Gehwegen sind typische Begleiterscheinungen dieser Jahreszeit. Damit erhöht sich auch die Sturz- und Unfallgefahr, ob wir nun als Fußgänger, mit dem Rad oder im Auto unterwegs sind. Gut zu hören ist dann umso wichtiger, und zwar auf beiden Ohren. Denn nur ein beidseitig uneingeschränktes Hörvermögen gewährleistet das Richtungshören. Es hilft uns zu erkennen, aus welcher Richtung und Entfernung Geräusche und Klänge kommen, damit wir potentiell gefährliche Verkehrssituationen rechtzeitig einschätzen und schnell darauf reagieren können. Schon ein leichter einseitiger Hörverlust kann das Richtungshören und damit unsere sichere Orientierung beeinträchtigen. Wer sich im Verkehr schon manchmal etwas unsicher gefühlt hat, aber im Herbst und Winter sicher unterwegs sein will, sollte daher unbedingt auch einmal sein Hörvermögen überprüfen lassen. Denn auch für einseitigen Hörverlust gibt es spezifische Lösungen, die speziell das Richtungshören verbessern oder wiederherstellen. Bei jeder vorliegenden Hörminderung berät der Hörakustiker über passende Hörlösungen, die im Übrigen nicht nur das Richtungshören verbessern, sondern gutes Hören und Verstehen in allen Hörsituationen gewährleisten.Wer sich persönlich vom Nutzen der Hörsysteme überzeugen möchte, hat nun bei der „Hör-Herbst“-Aktion bei Zelger die Möglichkeit, neueste Geräte aller Marken 30 Tage lang kostenlos Probe zu tragen.Weitere Informationen unter www.zelger.it

