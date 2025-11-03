Für uns also auch wieder die beste Zeit, die diesjährige First Publikumswahl der beliebten S. Pizzerien zu starten – wie immer gemeinsam mit unserem Aktionspartner Brimi. Du kannst mitentscheiden, welche dieser Pizzerien es in diesem Jahr auf den ersten Platz schafft!<BR \/><BR \/><b>Abstimmen & Gewinnen: Deine Stimme zählt!<\/b><BR \/><BR \/>Bis zum <b>24. November<\/b> hast du die Gelegenheit, täglich für deine Lieblingspizzeria abzustimmen. Du entscheidest, welche Pizzeria den Titel „beliebteste Pizzeria Südtirols“ verdient! Ob du auf traditionell, kreativ oder auf neapolitanische Art stehst – hier zählt deine Meinung!<BR \/><BR \/>Und auch in diesem Jahr gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen: <b>20 exklusive Brimi-Geschenkboxen<\/b> im Wert von je 36 Euro warten auf dich! Eine Box voller hochwertiger Brimi-Produkte – ideal für dich oder als Geschenk.<BR \/><BR \/><b>So einfach geht’s:<\/b><BR \/><BR \/>1. Stimme täglich ab: Wähle deine Lieblingspizzeria.<BR \/>2. Gewinne: Mit etwas Glück gehört eine der Brimi-Geschenkboxen bald dir!<BR \/>3. Am 23. November endet die Wahl, und schon kurze Zeit später geben wir die Gewinner bekannt!“<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/magazin\/freizeit-aktiv-t80002\/first20-sudtirols-beliebteste-pizzerien-2025-art270" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">>> Hier geht’s direkt zur Abstimmung!<\/a><BR \/><BR \/><b>Über First20: Von euch gewählt, von uns ausgezeichnet!<\/b><BR \/><BR \/><b>First20<\/b> ist das Gütesiegel, das in Kooperation mit den Nutzern der bekanntesten Info-, News- und Communityportale Südtirols von <b>First Avenue<\/b> verliehen wird. Diese Auszeichnung ehrt die Betriebe, Unternehmen, Vereine und Dienstleister, die in offenen Abstimmungen als besonders beliebt und empfehlenswert eingestuft werden.<BR \/><BR \/><b>Unser Partner Brimi – Ein Stück Südtirol!<\/b><BR \/>Brimi steht für hochwertige Mozzarella- und Käsespezialitäten, die aus der Milch der Südtiroler Bergbauern gewonnen werden. Diese frische Milch wird zu erstklassigen Produkten verarbeitet und fängt so den unverwechselbaren Geschmack der Region ein.<BR \/><b><BR \/>Also, worauf wartest du noch?<\/b><BR \/>Abstimmen, genießen und gewinnen – bei der <b>First20 Publikumswahl der beliebtesten Pizzerien Südtirols!<\/b>