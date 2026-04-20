Esther Stockers Arbeiten fordern das Sehen heraus: Nicht hinterfragend, sondern öffnend – das Gesehene bleibt sichtbar und selbsterklärend. In einer Welt von Weiß, Schwarz und Grau entfaltet das Raster seine Expansionskraft: neutral, antihierarchisch, offen für unzählige Variationen.<BR \/> Die aus dem Vinschgau stammende und in Wien lebende Künstlerin arbeitet mit Rasterstrukturen, die durch minimale Verschiebungen zu visueller Spannung und innerer Bewegung führen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301535_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Esther Stocker verwandelt das starre Geometriegewebe in ein lebendiges, begehbares Gewebe, das Geometrie nicht ersetzt, sondern transformiert und in dem sich Ordnung und Unruhe abwechseln. Eigens für den Ausstellungsraum im Bergfried von Schloss Tirol schuf die international tätige Künstlerin den „Atlas“, der Titan aus der griechischen Mythologie, der als Verbündeter des Kronos und Bruder des Prometheus den Göttern des Olymps ihre Macht streitig machte und zur Strafe von Zeus dazu verurteilt wurde, auf ewig das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern zu tragen.<BR \/>Der Körper und auch die Weltkugel des Bergfried-Atlas sind mit einem Raster überzogen, wodurch eine Spannung zwischen organischer Körperform und mathematischer Strenge der Oberfläche entsteht. Atlas wird zu einem Archetyp der Last, der Verantwortung und der Suche nach einer universellen Ordnung – einer Kunst, die sich nicht mit der Endgültigkeit von Form begnügt, sondern deren Bedeutung durch Bewegung und Veränderung erst sichtbar wird. In der Ausstellung, zu der auch ein Katalog erschienen ist, sind auch noch weitere Arbeiten von Esther Stocker zu sehen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301538_image" \/><\/div>