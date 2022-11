Eurospar feiert 150 Jahre Hopfgartner in Luttach

Foto: © Despar

Die Gemischtwarenhandlung & Eurospar Hopfgartner in Luttach wurde 1872 eröffnet und wird mittlerweile in der fünften Generation geführt. Auf die Besucher warten Musik, Speis und Trank, eine Kindermodenschau, Kinderanimation und vieles mehr. STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.