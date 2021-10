Trogmann Monika Helga: Wildkräutersalze, Wildkräutertee, Badesalze, Kissen aus Wildkräuter, Naturdekoration

Ennemoser Holzkunst: Große und kleine Speckbrettchen verschiedene Drechselarbeiten

Larcherhof: Weine

Hofkäserei Aftmult: Käse aus Kuhmilch, Speck, hausgemachte Würste

Hausbrennerei des Kuppelwieser Richard: Obstbrände, Apfelbrände, Brände mit Kräuter, Grappas, Liköre

Bioimkerei Pichler Wolfgang: Honig, Honigkosmetik, Bienenwachskerzen, Honigliköre

Schrot und Korn: Brot, Kastanienbrot, Bauernkrapfen, Kastanienherzen

Le delizie di nonna Tea: Culatello, Pecorino

Raslerhof: Latschenkieferprodukte

Delizie – Bio Delikatessen: Senf, Marmelade, Speck, Wurst

G&G Gourmet: Italienische Spezialitäten

Andrea Garber: Verschiedene Apfelsorten

Der Eventmarkt „Via Claudia Augusta“ bietet drei Tage lang einen kulinarischen Streifzug durch die verschiedenen Regionen an der alten Römerstraße. Die jahrtausendalte Via Claudia Augusta, einst wichtigsteund heute beliebte Rad- und Wanderstrecke, wird vom 15. bis 17. Oktober 2021 zur Highlight-Tour für alle Geschmackssinne!Diereicht von edlen Südtiroler Tropfen, hausgemachten Sirupen, Marmeladen, Honig aus Eigenproduktion bis hin zu schmackhaften Fleisch- und Wurstwaren. Für alle, die selbst hergestellte, regionale Produkte lieben, bleiben also keine Wünsche offen…Folgende Produkte erwarten Sie: